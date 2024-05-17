«كومة قش» مونيه بـ 35 مليون دولار

بيعت لوحة للرسام الفرنسي كلود مونيه، مساء أول من أمس، ضمن مزاد في نيويورك لقاء نحو 35 مليون دولار، وفق ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وبعد تراجع سوق الفن العالمية سنة 2023، أطلقت دارا «كريستيز» و«سوذبيز» للمزادات مبيعاتها الربيعية الاثنين في نيويورك، وسط أجواء إيجابية نسبياً، بعدما حققت عمليات بيع لأعمال فنية في لندن وباريس نتائج جيّدة.

وأعلنت دار«سوذبيز» بيع نحو 50 لوحة من الفن الحديث عبر الإنترنت والهاتف وفي مقرها في مانهاتن، لقاء 235 مليون دولار.

وقالت ناطقة باسم الدار إن إحدى أغلى اللوحات، وهي«كومة قش في جيفرني» (1893) لكلود مونيه، بيعت بعد مزايدات دامت ثماني دقائق في مقابل 34.8 مليون دولار.

وبيعت لوحة للبريطانية المكسيكية ليونورا كارينغتون (1917-2011) لقاء 28.5 مليون دولار، مسجلةً بذلك سعراً قياسياً لعمل هذه الفنانة. أما دار «كريستيز»، فكانت تعرضت لعملية قرصنة إلكترونية، عطّلت موقعها الإلكتروني، حيث تقيم قسماً من المزادات. لكنّ الدار أكدت أنها نجحت في تجاوز هذه المشكلة.

وباعت «كريستيز»، في مقرها الرئيس داخل مركز روكفلر في مانهاتن، أعمالاً فنية معاصرة بـ115 مليون دولار، بينها جزء من مجموعة تابعة لتاجرة الأعمال الفنية الأميركية الكوبية الشهيرة روزا دي لا كروز، التي توفيت في فبراير.