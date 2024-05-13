أصالة دبي.. على باب سوقها الكبير

ضيوف دبي يسيرون في ظلال أصالتها، ويتنسمون عبق تاريخها على ضفاف الخور، حيث سوق ديرة الكبير، الذي سيصحب زوار المدينة في رحلة تعيد عقارب الزمن إلى الوراء، لتنطلق بهم في جولة تراثية دافئة، وسط الشوارع المسقوفة بالخشب، والدكاكين العتيقة الشاهدة على صفحات من الماضي، وروائح البهارات والأعشاب والعود والعنبر، وغير بعيد عن هذه التشكيلة المتنوعة من المنتجات وتحف الذكريات، هناك بريق المعدن الأصفر الذي يزين واجهات محال سوق الذهب، ويتلألأ بجوار الأحجار الكريمة التي تتحدث عن مدينة تشبهها تماماً، وتوصف بـ«درة الخليج».