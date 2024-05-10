«حياتها».. حكايات وقضايا المرأة عبر أثير «نور دبي»

تُعدّ الإذاعة صوت الناس، فهي رفيقة دروبهم والأقرب إلى قلوبهم، وكذلك برنامج «حياتها» الذي يطلّ على مستمعيه مع إشراقة كل صباح، حاملاً معه طاقة إيجابية عالية، وحلولاً لبعض القضايا، وقصصاً تحمل بين ثناياها العبرة، ليبدو البرنامج الذي تقدمه الإعلامية ميرهان الدسوقي، عبر أثير إذاعة نور دبي، التابعة لـ«دبي للإعلام»، أشبه بمجلة منوّعة في فقراتها، لتعكس هدف البرنامج المعني بتمكين المرأة، والتركيز على موضوعات تتعلق بكل جوانب حياتها اليومية والأسرية والمهنية.

ومنذ رؤيته النور، استطاع برنامج «حياتها» حجز مكانة بارزة له في قلوب الناس، وذلك بفضل طبيعة الموضوعات والقضايا التي يناقشها، من بينها أهمية الميزانية المالية والتخلص من الديون، وعدوى الشكوى والتنمر وكيفية سيطرتها على الأشخاص، وكذلك علاقات الأخوة، ومعنى العطاء وسيكولوجيته وأهميته بالنسبة للإنسان، إلى جانب استعراضه لكتاب «العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية»، والكثير من القصص الحياتية المستوحاة من الواقع، كما يضيء البرنامج - الذي يبث يومياً من الإثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 11 صباحاً - على مجموعة من القضايا التي تهم المرأة، ويستعرض قصص نجاح سيدات تمكّن من حفر أسمائهن في مختلف المجالات، ليعكس ذلك استراتيجية «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

وأشارت مقدمة البرنامج ميرهان الدسوقي، إلى أن البرنامج - الذي يبث أيضاً عبر منصّة «أوان» الرقمية - يتميز بتجدد محتواه وما يطرحه من قضايا. وقالت: «يتميز برنامج (حياتها) بخصوصيته، وطرحه العديد من القضايا التي تهم المرأة في كل جوانب حياتها، ونسعى من خلال فقراته إلى تقديم حلول واقعية عن طريق استضافة مجموعة من الخبراء والمسؤولين الذين يبدون أراءهم في ما نقدمه من موضوعات نلتقطها من الميدان، والرسائل التي تصلنا عبر البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على العديد من الفعاليات والمعارض والأنشطة الثقافية والترفيهية والاقتصادية التي تشهدها دبي والإمارات، ما يمنح المستمع وجبة معرفية دسمة». ونوّهت الدسوقي إلى أن البرنامج يتطلب متابعة واسعة لمجريات الحياة اليومية في الدولة، كما يحتاج إلى بذل جهد كبير في عملية إعداد فقراته لضمان تنوّعها وثرائها. وأضافت: «اختيار فقرات البرنامج يختلف من حلقة إلى أخرى، وذلك بهدف مواكبة مجريات الحياة وواقع المجتمع، والنهضة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، والمكانة المتنامية لدبي كمدينة عالمية ورائدة على مختلف الصعد وضمن شتى المجالات، وهو ما يساعد في إثراء محتوى البرنامج، الذي نسعى من خلاله إلى تجسيد استراتيجية (دبي للإعلام) الهادفة إلى تطوير محتوى إعلامي قوي وتنافسي».