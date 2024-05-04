علماء يعيدون تكوين رأس امرأة عاشت قبل 75 ألف سنة

تمكن باحثون بريطانيون من إعادة تكوين رأس ووجه امرأة من عصر البشر البدائيين (نياندرتال) عاشت قبل نحو 75 ألف عام. ويروي شريط وثائقي بعنوان «أسرار إنسان نياندرتال» أنتجته «بي بي سي» وبدأ توفيره، أمس الخميس، على «نتفليكس»، قصة هذا العمل العلمي، بدءاً من اكتشاف جمجمة في كردستان العراق، وصولاً إلى عملية إعادة التكوين هذه.

وقال البروفيسور غرايم باركر من معهد «ماكدونالد» للأبحاث الأثرية في كامبريدج: «أردنا من خلال هذه الآلية محاولة فهم أسباب انقراض إنسان نياندرتال، الذي تعايش مع الإنسان العاقل بضعة آلاف من السنين، ثم انقرض قبل نحو 40 ألف سنة».

وأوضحت عالمة الأنثروبولوجيا القديمة في جامعة كامبريدج، إيما بوميروي، أن جمجمة إنسان نياندرتال مختلفة تماماً عن جماجم البشر، إذ تتميز «بحواف جبين ضخمة وعدم وجود ذقن تقريباً».