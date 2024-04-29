صعود السلالم يُطوِّل العمر

كشفت دراسة بريطانية أظهرت أن صعود السلالم قد يرتبط بتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة في متوسط العمر.

ويعتبر الباحثون صعود السلالم نشاطًا بدنيًا عمليًا وسهل الوصول إليه، وقد يتم تجاهله غالبًا.

وشملت الدراسة تحليلًا لنتائج دراسات سابقة حول صعود السلالم وعلاقته بالعمر المتوقع، ووجد الباحثون أن صعود الدرج ساهم بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24 في المائة، وانخفاض احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39 في المائة.

كما ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما فيها النوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية، مقارنة مع فئة مشابهة اعتادت عدم صعود الدرج.

من جانبها، قالت الباحثة الرئيسية للدراسة من جامعة «إيست أنجليا» البريطانية، الدكتورة صوفي بادوك: «نشجّع الناس، بناءً على نتائج دراستنا، على أن يكون صعود السلالم ضمن روتينهم اليومي».

وأضافت عبر موقع الجامعة: «أظهرت دراستنا أنه كلما كثُر عدد السلالم التي يجري صعودها، كثُرت معه الفوائد المُحتَملة. لذا، سواء في العمل أو المنزل أو أي مكان آخر، ينبغي استخدام السلالم، وإذا كان لديك خيار بين المصعد والدرج، فاختر الدرج لأنّ ذلك يفيد صحة قلبك».

وتابعت: «حتى النشاط البدني لفترات قصيرة قد تكون له تأثيرات صحّية إيجابية، لذلك لا بأس بأن تكون فترات صعود السلالم قصيرة لتصبح هدفاً قابلاً للدمج ضمن الروتين اليومي».