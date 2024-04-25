كيف نحمي أنفسنا من الإصابة بسرطانات الجلد؟

تعتبر سرطانات الجلد من أكثر أنواع السرطانات شيوعا، وقد تسبب هذه الأمراض الوفاة أحيانا، فما هي أفضل الطرق لتفادي الإصابة بها؟

وحول الموضوع قالت طبيبة الأمراض الجلدية الروسية وأخصائية الجراحة التجميلية، كريستينا كارفاتسكايا:"تعد سرطانات الجلد من أكثر السرطانات شيوعا، وأعلى معدلات وفيات من هذه الأمراض تحصل بسبب سرطانات الخلايا الصبغية في الجلد، وتليها سرطانات الخلية الحرشفية، وبعدها سرطانات الخلايا القاعدية"، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وأضافت:"30% من سرطانات الخلايا الصبغية تظهر بسبب الشامات، و70% منها تظهر في البشرة السليمة، إزالة الشامات لا يسبب السرطان، بل التعرض للأشعة السينية أثناء إزالتها هو ما يسبب هذا المرض، تتعرض أجسامنا للأشعة السينية بسبب الشمس أيضا، لذا فإن الحماية من أشعة الشمس أمر مهم للوقاية من سرطان الجلد".

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة استخدام واقي شمسي فعال قبل الخروج من المنزل بـ 30 دقيقة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما يجب الانتباه إلى استخدام واقيات من نوعية جيدة".

ومن الأمور المهمة التي أشارت إليها الطبيبة أيضا هو ضرورة مراجعة الطبيب المختص في حال ملاحظة أية تغيرات غير طبيعية تظهر على الجلد، فكلما اكتشف سرطان الجلد في مراحله المبكرة كلما سهلت معالجته تبعا لها.

ونصحت الطبيبة بتجنب الصدمات التي تعرض الجلد للأذى، وكذلك معالجة الأمراض الجلدية المزمنة التي تسبب التهابات وتسهم في ظهور السرطانات الجلدية.