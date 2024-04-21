المُدرس قاتل طالب الدقهلية للمحكمة: «الشيطان أعماني وعايز أقابل ربنا تائب»

قررت محكمة جنايات المنصورة بمصر، اليوم الأحد، إحالة أوراق محمد عبد البديع، قاتل طالب الدقهلية إيهاب أشرف لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وقف محمد الطحاوي مُدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز بمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، أمام هيئة الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة ليعاود مجددا الإدلاء باعترافاته في ثان جلسات محاكمته.

وقال أمام المحكمة في جلسة محاكمته: "قطعته لـ 3 أجزاء وفي الأول لما وضعت السكينة على جسد إيهاب وغرزتها في عنقه، جسمه ساب، وأنا ارتعشت وفكرت أقطعه لأجزاء لأن مقدرتش أشيل الجثمان واتخلص منه بالكامل واستغرق التقطيع 30 دقيقة".

وأضاف مُدرس الفيزياء المتهم: "انقسمت حياتي إلى ثلاث مراحل أوسطهم كانت أسوأهم، مرحلة ما قبل الجريمة، ومرحلة الجريمة، وما بعدها".

وتابع المتهم قائلًا: "مرحلة ما قبل الجريمة يعلم بها الله ثم بعض الحاضرين من أهل بلدتي أنني لم أكن عدوانيًا، أو أُحب العنف، وعايش في حالي، وبحب الخير لكل الناس حتى اللي مش قادر يسدد ثمن الدرس كنت أعفو عنه ابتغاء مرضاة الله".

وأضاف المتهم في حديثه للمحكمة: " الفترة الأخيرة كنت بعيدا عن ربنا من ناحية الصلاة وكنت هدفا سهلا للشيطان، وسلمت له وأعماني عن كل الطرق اللي ممكن أسدد ديوني منها غير طريق واحد وهو القتل والتخلص من إيهاب، وما دفعني لتقطيع جثته حتى أستطيع حمله".

وطلب مُدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف ، في ختام حديثه أمام هيئة المحكمة من أسرة الطالب إيهاب، العفو والسماح عما ارتكبه من جريمة.

وقال المتهم موجهًا حديثه لوالد الطالب المجني عليه وهيئة المحكمة: "أريد أن ألقى ربي تائبًا عما ارتكبته من إثم وأطلب من عدالة المحكمة الرأفة بي".

وتابع قائلًا: "أنا داخل زنزانتي أحلم بأن أحتضن أمي وزوجتي وأكون بجانبهم في الفراش لكن ما فعلته أستحق أن أعاقب عليه".

وقررت محكمة جنايات المنصورة، في جلستها ، إحالة أوراق محمد عبد البديع المتهم بقتل الطالب إيهاب إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم ، إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسا خاصا، وما إن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره لـ 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.

وأقر المتهم تفصيلا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.