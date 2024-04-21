«الصحة العالمية» توافق على لقاح مبسط ضد الكوليرا

أجازت منظمة الصحة العالمية نسخة مبسطة من لقاح فموي ضد الكوليرا، ما سيتيح زيادة الإنتاج الإجمالي من هذه اللقاحات في ظل الانتشار الكبير للفيروس. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، أول من أمس، إن لقاح «يوفيكول اس» هو تركيبة مبسطة من «يوفيكول بلس» مع مكونات أقل، وهو ما سيتيح إنتاج كميات أعلى بسرعة أكبر. وتتولى «يوبيولودجكس» الكورية الجنوبية، التي سبق أن أجازت منظمة الصحة العالمية لقاحيها «يوفيكول» و«يوفيكول بلس»، إنتاج اللقاح الجديد. وأوضحت المنظمة أنّ معدل فعالية «يوفيكول اس» مماثل لفاعلية التركيبات الأكثر تعقيداً.

وقال رئيس قسم التنظيم والتأهيل المسبق في المنظمة، روجيريو غاسبار، إن «اللقاح الجديد هو ثالث منتج من عائلة لقاحات الكوليرا في قائمة التأهيل المسبق لدينا». وأمل في «زيادة سريعة بالإنتاج والإمدادات التي تحتاجها بشكل عاجل مجتمعات كثيرة في ظل تفشي الكوليرا».