دعوات طيبة في ليلة مباركة

في مشهد جلال وجمال، امتلأت بيوت الله بعمّارها من الصائمين القائمين، الذين يسعون إلى ذكر الله، التماساً لليلة القدر وبركاتها التي تفيض عليهم في العشر الأواخر من شهر القرآن، وشهر الرحمة والتحلي بالصبر والحلم وكل الأخلاق السمحة، حتى يتمنى الجميع أن لو كانت السنة كلها رمضان.

وهنا يبدو جامع الشيخ زايد الكبير كامل العدد بالمصلين في ليلة 27 رمضان، حيث ارتفعت الدعوات المخلصة من القلوب الطيبة، التي تنشد القبول والمغفرة ممن كتب على نفسه الرحمة، والفوز بقبس من نوره، وبنظرة رضا لا يشقى بعدها صاحبها أبداً.