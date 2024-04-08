على رأسها الشاي والقهوة .. هذه الأشياء ممنوع تناولها صباحاً على وجبة الإفطار !

نصحت خبيرة التغذية الروسية مارغاريتا كوروليوفا بعدم تناول الأطعمة المكررة والمقلية والمدخنة والحارة في وجبة الإفطار، ناهية عن شرب الشاي مع الطعام.

وقالت في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "يجب عدم الإفراط صباحا في تناول الأطعمة المعلبة والمالحة، كما أن الأطعمة المقلية والمدخنة والحارة ليست مناسبة لوجبة الإفطار، وبالطبع لا أنصح أي شخص بتناول كميات كبيرة من الأطعمة المكررة والمالحة والسكر مع الدهون".

ووفقا لها، "يجب عدم تناول الشاي والقهوة في وجبة الفطور، مع الطعام أو حتى بعد الطعام مباشرة، فعند تناول الشاي مع الإفطار لن تمتص المعدة البروتين الموجود في الأكل بصورة جيدة. لذلك من الأفضل شربه بعد نصف ساعة على الأقل من تناول وجبة الإفطار، أما المشروبات الغازية فيجب استبعادها نهائيا من وجبة الفطور".

وتشير كوروليوفا إلى أن البيض المخفوق والعجة يصلحان تماما لوجبة الإفطار، ولكن من دون النقانق. بل يمكن إضافة كمية من الخضار والمكسرات، لأنه بفضلها يحصل الجسم على مواد مغذية مختلفة.

ووفقا لها يمكن تناول عصائد الحبوب في وجبة الفطور وكذلك منتجات الألبان المخمرة ومصادر البروتين الكامل المعالجة حرارياً، والخضروات. مشيرة إلى أن الجسم يجب أن يحصل على ما يقرب من 25 بالمئة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.