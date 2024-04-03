خطوات عائلية إلى المسجد

خطوات عائلية إلى جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، لأداء صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك، وإحياء ليله - بعد صوم نهاره - على وقع آيات الذكر الحكيم، والتماس نفحات الشهر الفضيل الذي يوشك على الرحيل عمّا قريب، بعد أيام معدودات، يتحرى فيها الصائمون القائمون الليلة التي هي خير من ألف شهر.. ليلة القدر.

يشار إلى أن جامع الشيخ زايد الكبير يجتذب أعداداً غفيرة خلال رمضان، إذ استقبل 570 ألفاً و113 مرتاداً خلال النصف الأول من الشهر المبارك، من بينهم عدد كبير من المصلين.