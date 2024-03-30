فرنسي ربح 88 مليون دولار في اليانصيب ولا ينوي ترك عمله

كشفت «الشركة الفرنسية لألعاب الحظّ» أن الفائز بمبلغ 87 مليوناً و952 ألف يورو (88 مليون دولار تقريباً) في اللوتو الأوروبي هو فرنسي أربعيني، لم يأخذ إجازة، وتوجّه إلى مقرّ عمله رغم علمه أنه أصبح مليونيراً.

ونقلت عنه الشركة المنظِّمة للألعاب أنه اكتشف فوزه بالجائزة الكبرى في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي للسحب الذي ينقله التلفزيون مباشرة. و

أضاف أنه تردّد في الذهاب إلى مقرّ عمله، ثم قرّر ارتداء ملابسه والقيام بما يفعله يومياً.

بما أنّ عمله مُرهِق جسدياً، فإنه ينوي، كخطوة أولى، تغيير نوع نشاطه، وتغيير سيارته المتهالكة رغم أنه يهوى السيارات القديمة، ثم سيُجري تصليحات في منزله، وبعدها سيستشير موظّف المصرف الذي يتعامل معه ليرشده إلى الاستثمار في العقارات.

من جانبه، أعلن الموظّف أنه سعيد بفوز عميله، وهو شخصياً بدأ يقتني بطاقات اليانصيب منذ علم بالخبر.

يداوم على اللعبة عشرات الملايين من الرجال والنساء داخل المجموعة الأوروبية، رغم علمهم أنّ حظوظ الفوز بالجائزة الكبرى ضئيلة وشبه مستحيلة. فالحظّ أوفر بالوقوع على رئيس الجمهورية عند طلب رقم هاتفي عشوائي، من احتمال حصد الملايين.