اختطاف يوتيوبر لبناني شهير في هايتي

أفادت تقارير إخبارية أنه تم اختطاف اليوتيوبر الأمريكي من أصول لبنانية، أديسون بيير معلوف، من قبل رجال العصابات في هايتي بعد محاولته إجراء مقابلة مع زعيم العصابة سيئة السمعة "باربكيو".

وقالت قناة "هايتي 24"، أن عصابة "ماوزو 400"، التي يقودها جوزيف ويلسون، هي المسؤولة عن اختطافه.

وبحسب ما ورد، كان معلوف في منطقة دلماس 6 في العاصمة بورت أو برنس لإجراء مقابلة مع باربكيو. وكان عائدا من المنطقة عندما تم اختطافه.

وأفادت القناة أنّ أفراد عصابات "ماوزو" كانوا يتصرفون بناءً على أوامر مباشرة من رئيسهم عندما اختطفوه. على الرغم من أن ويلسون وباربيكيو كانا متنافسين تاريخيًّا، إلا أن معلومات تشير إلى أنّ ماوزو أصبحت الآن جزءًا من تحالف العصابة الذي يقوده باربكيو.

ويقال إن الخاطفين طلبوا فدية ضخمة قدرها 600 ألف دولار (475 ألف جنيه إسترليني) مقابل إطلاق سراحه، وقد تم دفع 40 ألف دولار (31700 جنيه إسترليني) بالفعل، وفقًا للتقرير.