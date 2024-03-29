هشام ماجد «أشغال شاقة» بأنماط وقوالب كوميدية مجددة

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس فقط على تقديم أهم الأدوار الفنية، بل وعلى جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز.

«الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرد.

بعيداً عن صخب الأعمال الدرامية المحملة بالهموم والصراعات الإنسانية والاجتماعية، نجح مسلسل «أشغال شاقة»، الذي يدخل منافسات الدراما الرمضانية هذا الموسم، في رسم ملامح تجربة درامية جديدة، للإضاءة بإيقاع كوميدي خفيف على يوميات عائلة مصرية معاصرة، بالاعتماد على تجربة الكوميدي المصري هشام ماجد، الذي استطاع أن يخطف الأنظار على مدار 15 حلقة متواصلة من العمل، بقفشاته غير المتوقعة، وبرودة أعصابه المعهودة.

وعلى الرغم من اقتباس أحداث المسلسل الرمضاني الجديد من فيلم «صباح الخير يا زوجتي العزيزة»، الذي أنتج في عام 1969، للنجوم صلاح ذو الفقار ونيللي وتحية كاريوكا، إلا أن الجديد في خطوة هذا العمل، الذي قام بإخراجه وتأليفه خالد دياب، بالمشاركة مع شيرين دياب، في أولى تجربتهما الكوميدية، بعد العديد من الأعمال الدرامية، يكمن في دهاء بناء الحبكة وفطنة التفاصيل والمواقف الفريدة المدمجة في العمل، وطرق تناولها، سواء من وجهة نظر النص أو الإخراج الذي وفق في تجربة الارتقاء برسائل إنسانية تروي محطات بحث زوجين عن «مساعدة منزلية» تحمل أعباء منزلهما، وتساعد في الاعتناء بتوأمهما الجديد.

مواقف طريفة

تبدأ حكاية المسلسل مع «حمدي» أخصائي الطب الشرعي وزوجته الإعلامية «ياسمين»، اللذين يرزقان بطفلين، فيقرران لرعاية التوأمين الاستعانة بمساعدة منزلية، الأمر الذي يضطرهما فجأة إلى الدخول في رحلة بحث طويلة ومليئة بالمفاجآت عن «المساعدة» المناسبة، فيما يتعرضان من جهة أخرى للكثير من المشكلات والأزمات التي تبدأ مع «أم صابرين» المهملة، مروراً بـ«فاطمة» البارعة في فنون الطهي، والتي قلبت موازين «دايت» «ياسمين»، بما تسبب في تهديد مسيرتها المهنية، أما «آيلا»، فتسببت إطلالتها الفاتنة في موجة تهافت غير مسبوقة لرجال وأصدقاء العائلة الذكور، وصولاً إلى «تيتة صفية» ضعيفة السمع، و«هناء» مساعدة المنزل المهووسة بالنظافة، و«معتزة» التي تفرض على الزوجين نظام تعرفة خاصاً لطلبات كل خدمة تسديها لهما، و«فايزة» التي استولت على شقة الزوجين هي وأسرتها من خلال عقد إيجار مزور، قبل أن تنتهي أحداث المسلسل الكوميدي بالإعلان عن حمل «ياسمين» بتوأمين جديدين، ما يوقع «حمدي» في صدمة جديدة.

موهبة وتجديد

تميز العمل الرمضاني الجديد بإيقاعه السريع، وبسلاسة انتقاله بين مراحل سرد القصة، في الوقت الذي اعتمدت فيه تجربته على بطولة جماعية موفقة، تقاسمها في العمل كل من النجمة شيرين وسلوى محمد علي ومحمد عبدالعظيم ومحمد محمود، وضيوف مثل إنعام سالوسة، إيمان السيد، أكرم حسني، مي كساب، انتصار، ريم الخوري، وغيرهم. فيما برزت بوضوح المساحة الإبداعية التي كرستها موهبة بطل العمل هشام ماجد الكوميدية، وقدرته على تقديم تجربة كوميدية منفردة هذه المرة، وتكريسها على الشاشة، بأنماط وقوالب درامية مغايرة، وصولاً إلى الكيمياء الجذابة و«غير المتوقعة»، التي سرعان ما جمعته بالممثلة المصرية أسماء جلال من جهة، وبمساعده «عربي» من جهة أخرى، أي الممثل مصطفى غريب، الذي اعتبره نقاد «نجم أشغال شقة» الثاني.

• تميز العمل الرمضاني الجديد بإيقاعه السريع وبسلاسة انتقاله بين مراحل سرد القصة، في الوقت الذي اعتمدت فيه تجربته على بطولة جماعية موفقة.

