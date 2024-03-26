شابة بعمر الـ18 تنفق 563 ألف دولار على التجميل لتشبه ممثلتها المفضلة

أنفقت شابة صينية تبلغ من العمر 18 عاماً مبلغًا يقدر بـ 4 ملايين يوان (ما يعادل 563 ألف دولار أمريكي) على عمليات تجميل خلال فترة 5 سنوات، بهدف الحصول على مظهر يشبه نجمتها المفضلة وتحقيق الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، حذرها الطبيب الخاص بها، تشو تشونا، إلى مخاطر إجراء المزيد من العمليات التجميلية.

الشابة تشو تشونا، التي تنحدر من مقاطعة تشجيانغ في شرق الصين، كانت مولعة بفكرة إجراء عمليات التجميل منذ سن الثالثة عشرة، حيث كانت تطمح للحصول على جمال يشبه الممثلة الصينية المفضلة لديها إستير يو، وتحلم بالشهرة.

حتى الآن، خضعت تشو لأكثر من 100 عملية جراحية، وقام والداها بتغطية تكاليف جميع هذه العملياتز