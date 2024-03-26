المسبار الأميركي الخاص على القمر يدخل في سُبات دائم

دخل أول مسبار خاص يهبط على سطح القمر، «أوديسيوس»، في مرحلة سبات دائم بعد نحو شهر من وجوده على القمر، كما أعلنت شركة «إنتويتيف ماشينز» الأميركية عبر منصة «إكس».

وكان المسبار قد دخل مرحلة سبات في نهاية مهمته الرئيسة بعد سبعة أيام على القمر، لكن مهندسو «إنتويتيف ماشينز» اضطروا لمحاولة الاتصال به مجدداً في نهاية الليلة القمرية، بمجرد عودة الشمس إلى الظهور.

وأوضحت الشركة الناشئة في تكساس، أن المسبار لم يعاود عمله في نهاية المطاف، مشيرة إلى أن المركبة «تلاشت إلى الأبد».

ولم يكن من المؤكد على الإطلاق ما إذا كانت بطاريات الجهاز ستصمد أمام البرد القارس في الليلة القمرية.

ونقل «أوديسيوس» صوراً وبيانات علمية، لاسيما تلك التي جمعتها أجهزة «ناسا» الموجودة على متنه.