«شطرنج».. النجوم في حوارات صريحة جداً على شاشة «دبي»

يطل برنامج «شطرنج» الذي يقدمه الإعلامي والممثل عبدالرحمن الدين عبر شاشة تلفزيون دبي ومنصة «أوان» الرقمية التابعة لـ«دبي للإعلام» بحوارات صريحة، ثرية في مضامينها وأسئلتها وإجاباتها، إذ تبدو أحاديث ضيوفه بعيدة عن المنطقة الرمادية، ولا تخرج كثيراً عن قواعد لعبة الشطرنج التي تمتاز بقوانينها الواضحة، ما يشكل فرصة للغوص في أفكار الضيوف، وجلهم من نجوم الفن المحلي والخليجي والعربي، واستطلاع آرائهم في العديد من المواضيع والقضايا الحياتية.

وقال عبدالرحمن الدين: «يمتاز برنامج شطرنج بتفرد فكرته وحواراته أيضاً التي نسعى من خلالها إلى الذهاب نحو مناطق جديدة ومختلفة تماماً في حياة ضيوف البرنامج، إذ نهدف من خلالها إلى تقديم الوجه الآخر للضيوف عبر استعراض فلسفتهم وأفكارهم في مختلف المواضيع التي نطرق من خلالها أبواب الفن والثقافة والحياة بشكل عام، ما يمنح المشاهد جرعة عالية من المعرفة».

وأشار إلى أن البرنامج نجح في استقطاب مجموعة من النجوم وصنّاع الفن الذين يمثلون أقطاباً مهمة في الخريطة الفنية العربية والخليجية، مضيفاً: «حرصنا في البرنامج على انتقاء مجموعة من الأسماء المهمة التي تركت بصمة ذهبية لامعة على الخريطة الفنية والثقافية، لنعكس من خلال ذلك ما تتمتع به صناعة الفن العربي من تنوع وثراء لافت».

ونجح البرنامج خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم في دخول قائمة «التوب تن» على منصة «أوان» الرقمية، ليعكس ذلك ما يحظى به من حضور لافت لدى الجمهور الذي تابع عبر حلقاته الأولى لقاء الفنان أيمن زيدان الذي فتح قلبه أمام محاوره ليعبر عن فلسفته في الحياة، وكذلك الأمر مع الفنان عبدالمحسن النمر الذي عبّر عن شغفه بالمجال الفني وتجربته الخاصة فيه، بينما جاءت حلقة الفنانة زهرة عرفات مختلفة في تفاصيلها، إذ تطرقت فيها إلى أسلوبها في الحياة اليومية وطريقة تفاعلها مع جمهورها.

أما المخرجة نهلة الفهد فذهبت نحو طفولتها ونشأتها في منطقة جميرا بدبي، وسبب دخولها لمجال الإخراج الذي تفوقت فيه، حتى أصبحت واحدة من نجماته.

كما شهد البرنامج مشاركة فاعلة من الفنان أشرف عبدالباقي الذي تحدث عن ذكرياته، خصوصاً في بلده مصر، أما الفنان عبادي الجوهر فتطرق إلى علاقته مع الموسيقى وبداياته في هذا المجال الذي منحه الفرصة للإبداع والارتقاء بالذائقة العامة.

كما استضاف البرنامج أيضاً الفنان ماجد المصري الذي تحدث عن نظرته للأبيض والأسود والألوان في الحياة وطريقته في اختيار أدواره وشخصياته الدرامية. بينما تطرقت الفنانة هبة الدري إلى نظرتها للوسط الفني، وكيفية اختيارها لخطواتها في الحياة. أما الفنانة شجون تطرقت خلال البرنامج إلى بداياتها الفنية وخطواتها المهنية حتى أضحت من نجمات الصف الأول في الدراما الخليجية.

في جعبته الكثير

يواصل برنامج «شطرنج» رحلته على تلفزيون دبي، إذ يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء، وفي جعبته الكثير من الأسماء المعروفة التي ستطل على الجمهور خلال حلقاته المقبلة، حاملة معها الكثير من التفاصيل والحوارات المتفردة.

يشار إلى أن البرنامج من فكرة وإعداد رمضان خسروه وعبدالرحمن الدين، وتنسيق مفرح الشمري، وإخراج رمضان خسروه.

عبدالرحمن الدين:

. حرصنا في البرنامج على انتقاء مجموعة من الأسماء المهمة التي تركت بصمة ذهبية لامعة على الخريطة الفنية والثقافية.