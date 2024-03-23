إبن هندي بارّ يصنع لوالدته حذاء من جلده

تصدر رجل من ولاية ماديا براديش (الهند) عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب لفتة غير عادية تجاه والدته. إذ قدم روناك غورجار، وهو كاتب تاريخ من مدينة أوجاين، لوالدته هدية فريدة من نوعها، كانت عبارة عن زوج من الأحذية مصنوعة من جلده.

ووفقًا لتقرير صادر عن Times Now خضع غورجار، الذي سبق أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه، لأسباب لم يتم ذكرها، لإجراء إزالة الجلد من فخذه بسبب الحادثة.

ولذا قام الرجل بالتبرع بهذا الجلد إلى إسكافي قام بدوره بصنع فردتي حذاء نسائي بمهارة بناء على طلب الرجل. وقال الرجل لوسائل الإعلام أنه يشعر أنه لا يستطيع أن يكافئ أمه بشيء،" لذا طرأت هذه الفكرة على ذهني، وقررت أن أصنع حذاءً من جلدي وأهديه إلى والدتي."

وقال غورجار، بحسب ما أوردته News18، أنه أراد أن ينقل للمجتمع “أن الجنة تقع عند أقدام الوالدين. .. والأم هي التي ترشدك إلى هناك".

وتأثرت والدة الرجل بعمق فلم تستطع حبس دموعها وقالت "أعتبر نفسي محظوظة لأن لدي ابناً مثل روناك". ونقلت صحيفة فري برس جورنال دعاءها لابنها بأن “يحفظه الله من كل المصاعب ويبارك له حياة خالية من أي حزن”.