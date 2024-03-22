رؤوس ليغو للموقوفين في كاليفورنيا "حفاظاً على خصوصيتهم"

فرض قانون جديد في ولاية كاليفورنيا قيودا على مشاركة الشرطة للصور الفوتوغرافية واللقطات الشخصية للموقوفين، والتي عادة ما تنشر مع أخبار توقيفهم أو أثناء البحث عنهم.

واضطرت أقسام الشرطة بعدما دخل القانون حيز التنفيذ في الولاية إلى إيجاد طريقة مبتكرة للالتفاف على القانون الجديد الذي يمنعهم من مشاركة صور المشتبه بهم وصورهم.

فاستبدلت إدارة شرطة موريتا الصور التقليدية للمشتبه بهم بوجوه الليغو، حيث قال الضباط إن القانون يحظر نشر الصور المشتبه بها لجرائم غير عنيفة ما لم تكن هناك ظروف محددة.

وبسبب ذلك تظهر الآن صور رؤوس الدمى الصفراء فوق أكتاف الموقوفين والمشتبه بهم وبشكل رسمي وليس من باب النكتة. وذهبت الشرطة إلى هذا الخيار بسبب الخيارات الكثيرة من التعبيرات التي لدى هذه الدمى من الدموع إلى التجهم، إلى الوجوه النادمة وكل ما يجعل تجربة النظر إليها ممتعة وفقًا لتقرير .The Irish Star

بدوره شارك قسم الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع توضيحه "تفتخر إدارة شرطة موريتا بشفافيتها مع المجتمع، ولكنها تحترم أيضًا حقوق الجميع والحماية التي يوفرها القانون؛ حتى المشتبه بهم".

وأضافوا: "من أجل مشاركة ما يحدث في موريتا، اخترنا تغطية وجوه المشتبه بهم لحماية هويتهم مع الاستمرار في التوافق مع القانون الجديد".

وأعجب الأمر متابعو منصات التواصل الاجتماعي الذين رحبوا بالفكرة المضحكة، ولكن لم يتم الكشف فيما إن كانت لشركة ليغو الشهيرة موقفا من الأمر ولا سيما أنه مرتبط باستخدام رموزها في نشرات رسمية.