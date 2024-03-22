ماجد المصري.. سقطة «شهريار الغفلة» في «زوجة واحدة لا تكفي»

على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس فقط على تقديم أهم الأدوار الفنية، بل وعلى جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز.

«الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرد.

حالة من الجدل والانتقادات، ماتزال تلاحق شخصية «رشيد» التي يقدمها النجم ماجد المصري في أولى مشاركاته بالدراما الخليجية من خلال مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» الذي يتقاسم بطولته مع النجمة هدى حسين، عن نص للكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، والمخرج البحريني علي العلي، وبمشاركة عدد من فناني الدراما الخليجية، من بينهم سحر حسين وفاطمة الصفي وأحمد إيراج ونور الغندور وليلى عبدالله ولولوة الملا ونور الشيخ.

وفي تجربة تعد جديدة بالنسبة لماجد المصري، يدخل الفنان هذا العام تجربة المسلسلات الخليجية عبر شخصية جدلية مثيرة ليس فقط للتساؤلات، وإنما للانتقادات والهجوم، وهي «رشيد»، الزوج اللعوب والانتهازي الذي لا يتوانى عن لعب دور «الزوج العاشق والمخلص والأمين» الذي يعمل مع زوجته على إدارة أموالها ومسؤولية المدرسة الخاصة المختلطة التي تمتلكها إلى جانب بناته الثلاث، التي تؤدي شخصياتهن في العمل، كل من فاطمة الصفي «عالية»، نور الغندور «زينة»، ولولوة الملا «شروق»، في الوقت الذي تكشف حلقات المسلسل الكويتي ارتباطه بثلاث زوجات: مصرية وسورية ولبنانية يعملن مدرسات في المدرسة نفسها، وانغماسه من ثم بمعية ابنته اللعوب «زينة» في العديد من الممارسات اللاأخلاقية، ومنها خيانة الأمانة واستغفال الزوجة الأولى هدى حسين، إذ ينجح في الإفلات كل مرة من فخاخ المصائب واكتشاف خيانته لها.

في الوقت الذي تبدو شخصية ماجد المصري في ظاهرها، موسومة بالكوميديا والمواقف الهزلية التي تعكسها كل مرة علاقاته المتشعبة بزوجاته الأربع، لم تنج المشاهد التي قدمها الفنان في مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» من الإهانة وأحياناً الاستفزاز للجمهور، بسبب لغتها وحواراتها «غير اللائقة» التي لا تناسب خصوصية الشهر الكريم كما أن تفاصيل شخوصها وأحداثها الجريئة في مواطن كثيرة لا تناسب صورة ومكانة المرأة العربية. فيما كرّست الكثير من الإيحاءات التي دُست في سيناريو العمل، تجاوزات اعتبرها الجمهور الخليجي خطاً أحمر تعمد صنّاع العمل تجاوزه.

كما تضمن المسلسل مواقف درامية خادشة، جسّدتها مشاهد عدة في العمل، أبرزها مشهد ماجد المصري وزوجته في مكان العمل وموقفه الصادم عند تلقي خبر حمل ابنته من «مراسل» المدرسة ومقايضة سكوتها بقصة زواجه الخفي، أو تعامله المنتقص للاحترام لنسائه الذي استهجنه كثيرون، واعتبروه إهانة واضحة للمرأة التي كرّستها في تجربة العمل الممثلة المصرية آيتن عامر عبر شخصية المرأة الثرثارة، السوقية، التي «تردح طوال الوقت».

اعتبارات عدة جعلت مشاركة ماجد المصري في «زوجة واحدة لا تكفي» بمثابة «السقطة» الفنية الكبيرة لـ«لشهريار الغفلة»، بعد مسيرة فنية موفقة، قدم خلالها العديد من الأدوار المتميزة والناجحة التي كان آخرها، مشاركته رمضان 2023 إلى جانب ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في مسلسل «ضرب نار»، وفوزه بجائزة الإبداع والتميّز في مهرجان الفضائيات العربية.

يشار إلى أن وزارة الإعلام الكويتية كانت قد أعلنت في بيان، أخيراً، رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع، مؤكدة أنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني الجديد الذي يطرح تساؤلات جماهيرية عدة، ومنع تكرار مشاهده المسيئة التي لاقت وماتزال اعتراضاً جماهيرياً واسعاً، مطالبة جميع المعنيين باحترام القوانين واللوائح والمواثيق، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرضها مستقبلاً، مشددة على أن الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية، وتحترم خصوصيات كل المجتمعات.

• الزوج اللعوب ينجح في الإفلات كل مرة من فخاخ المصائب واكتشاف خيانته.