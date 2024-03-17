الشارقة تضيء على مبادراتها الثقافية في «لندن للكتاب»

بوفد مثّل أبرز المؤسسات والفعاليات الثقافية في الإمارة، شاركت هيئة الشارقة للكتاب في معرض لندن الدولي للكتاب 2024، الذي اختتم أخيراً، مواصِلة إبراز الثقافة العربية ودعم الكُتّاب والناشرين الإماراتيين والعرب في أبرز المراكز الثقافية العالمية.

وتضمن برنامج مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض - الذي يستضيف كل عام أكثر من 1000 عارض وناشر من مختلف أنحاء العالم - تعريف الناشرين العالميين وأصحاب المكتبات والعاملين في صناعة الكتاب، بآخر مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي للإمارة، الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يشمل صناعة النشر والمكتبات والصناعات الإبداعية ذات العلاقة بالكتاب، إلى جانب إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات، كما تم عقد اجتماعات عدة لاستقطاب مزيد من الناشرين والمستثمرين.

وضم وفد الشارقة إلى معرض لندن الدولي للكتاب الذي نُظم من 12 إلى 14 مارس الجاري، «منشورات القاسمي»، و«دائرة الثقافة»، و«مدينة الشارقة للنشر»، و«وكالة الشارقة الأدبية»، و«منحة الترجمة - التابعة لهيئة الشارقة للكتاب»، و«مجموعة كلمات»، و«ملتقى ناشري كتب الأطفال»، وجائزة اتصالات لكتاب الطفل، إذ عرضت كل جهة أمام زوار المعرض مشاريعها ومبادراتها ورؤيتها، ما شكّل فرصة للتعريف بمكانة الثقافة والكتاب على وجه التحديد في المشروع الحضاري الإماراتي، وفتح المجال لمد مزيد من جسور التعاون الثقافي بين الشارقة والعالم.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، أن «الشارقة تشكل إضافة ثقافية نوعية مهمة للثقافة الإنسانية، والمشاريع الثقافية العالمية، بفعل تجربتها الغنية والعريقة المستندة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وتمضي برعاية وتوجيهات سموه في مراكمة المنجزات التي أثبتت أن البناء الثقافي للإنسان يشكل ضمانة للعالم في تحقيق النمو والتنمية والتقدم والازدهار».

وأضاف العامري: «برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، شاركنا هذا العام ببرنامج حافل، نهدف من خلاله إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المراكز الثقافية العالمية، وبناء مزيد من أطر التفاهم مع رواد صناعة الكتاب، بما يدعم أهدافنا في تنشيط الحراك الثقافي، ويدعم الناشرين والمترجمين، ويؤكد أهمية الإبداع والابتكار في النهوض بدور الكتاب في رسم ملامح المستقبل، وتحقيق طموح وتطلعات المجتمعات».

فرص متاحة

استعرضت هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، الفرص المتاحة أمام المؤسسات الثقافية والناشرين الأجانب، للتعاون مع معرض الشارقة للكتاب، والمشاركة في فعالياته المتنوعة، مثل «مؤتمر الناشرين» و«مؤتمر المكتبات»، و«مؤتمر الموزعين الدولي»، والتي أسهمت في دعم صناعة النشر على المستويين المحلي والعالمي، وتسهيل بيع وشراء حقوق النشر، وتنشيط حركة الترجمة بين الثقافات المختلفة.