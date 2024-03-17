دراسة تنصح بـ «الكينوا»: تحسّن الهضم وتقي من الأمراض

أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية أن المكونات الفعّالة في «الكينوا» تساعد على تحسين البكتيريا المعوية، والحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من الأمراض.

وأفاد تقرير للمجلة استند إلى دراسة أجرتها جامعة جيلين إنجنيرينغ الصينية، بأن «الكينوا» قد أثرت بشكل إيجابي في البكتيريا النافعة في الأمعاء، وذلك بسبب غناها بـ«الصابونين والسكريات والببتيدات النشطة بيولوجياً والألياف».

وتشير الدراسة إلى أن السكريات الموجودة في «الكينوا» تلعب دوراً فعّالاً في تحسين صحة الجسم، كما أن البروتين الموجود فيها يسهم بشكل فعّال في تخفيف أعراض بعض أمراض القولون، وتمنع مسببات الأمراض وخفض «الأس الهيدروجيني»، كما أنها تزيد من إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة.

وبالنسبة لعلاج الأمراض، ذكرت الدراسة أن «الكينوا» لها تأثير إيجابي في السمنة وأمراض الأمعاء الالتهابية وسرطان الكبد ومرض السكري، بسبب تأثيرها في البكتيريا المعوية النافعة ومنع البكتيريا الضارة، وتنظيم عمل الإنزيمات في الأمعاء.

. البروتين الموجود في «الكينوا» يسهم بشكل فعّال في تخفيف أعراض بعض أمراض القولون.