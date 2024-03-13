منظومة للتنبؤ بالزهايمر عن طريق الذكاء الاصطناعي

طور فريق بحثي في الولايات المتحدة نظاماً جديداً للذكاء الاصطناعي قادراً على التنبؤ بمرض الزهايمر قبل الإصابة به بسبع سنوات، وفق ما أفادت "وكالة الأنباء الألمانية".

تعتمد هذه المنظومة التي طورها فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو على مستويات الكوليسترول في الدم ونسبة هشاشة العظام (للنساء)، بالإضافة إلى مؤشرات حيوية أخرى، لتقدير مخاطر الإصابة بالزهايمر.

تقول أليس تانج، عضو فريق الدراسة، إن هذا النظام يُعَدُّ "خطوة أولى نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الصحية الروتينية لتحديد مخاطر الإصابة بالمرض مبكراً، وكذلك فهم التفسيرات البيولوجية وراء الإصابة بالزهايمر".

وأشارت تانج إلى أن القوة الرئيسية للذكاء الاصطناعي في هذا السياق تكمن في قدرته على تحديد المخاطر بناءً على مجموعة الأمراض المختلفة التي يُعاني منها المشاركون في التجربة.

وتم استخدام بيانات صحية تتعلق بأكثر من خمسة ملايين مريض في التجربة التي نُشرت في دورية "Nature Aging".



ووجد الباحثون أن أمراضاً صحية عديدة كارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ونقص فيتامين دي، يمكن أن تعتبر علامات للاحتمالية المُتزايدة للإصابة بالزهايمر لدى الرجال والنساء، بينما يعتبر تضخم البروستاتا وهشاشة العظام علامات للإصابة بالمرض.

وأكدت تانج أن هذا النظام يمكنه التنبؤ بمرض الزهايمر استنادًا إلى مجموعة الأمراض التي يعاني منها الفرد، وتطمح الباحثون إلى استخدامه في تشخيص أمراض أخرى مثل الذئبة الحمراء وبطانة الرحم المهاجرة.