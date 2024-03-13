مدفع الإفطار.. محطة للفرح في قلب دبي

في أجواء محبة وتعايش، وقبل غروب أول شمس في رمضان، اتخذ مدفع الإفطار موقعه المعهود بجوار برج خليفة في قلب مدينة دبي، ليتحول إلى محطة للفرح، تبرز تقاليد عريقة ترتبط بهذا الشهر الفضيل، وتستقطب الزوار الذين ينتمون إلى جهات العالم المختلفة، ويحرصون، صغاراً وكباراً، على تخليد هذه الذكريات، عبر التقاط الصور قريباً من المدفع، وتوثيق لحظات إعداده وتجهيزه، وسماع دويّه المحبب في اللحظة التي يعلن فيها أن موعد الإفطار قد حان.