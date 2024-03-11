جائزة حمدان بن محمد للتصوير: مجدداً نرحّب بكل مواهب العالم

كشفت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الـ13، التي تأتي تحت عنوان «الاستدامة»، داعية المصورين من كل أنحاء العالم إلى المشاركة بإبداعاتهم في محاور النسخة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل.

وأعلن الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث، عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيس، معتبراً أن الجائزة أصبحت أكثر تفاعلاً مع الأولويات العالمية، وأكثر تأثيراً في المجتمعات من الجوانب الثقافية والفكرية، وأكثر تحفيزاً لأصحاب البذور الإبداعية للانطلاق العملي تجاه عالم الفنون البصرية.

تنافس «شعبي»

وأضاف علي بن ثالث عن محور «التصوير الرياضي»: «نتوقع مشاركات ضخمة في هذا المحور، نظراً لشعبيته وانتشاره وتوسّع القاعدة الجماهيرية المهتمة بفنون تصويره. فهناك مواهب شابة نالت احترام العالم في الأعوام السابقة، ولا ننسى استقطاب المنطقة لعدد من كبرى الأحداث الرياضية العالمية، ونرحّب بكل مواهب العالم الرياضية المُختزنة في الإطارات البصرية».

وكشف بن ثالث عن محور جديد تحت عنوان مقاطع فيديو قصيرة (لوسائل التواصل الاجتماعي)، والذي يفتح باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة من خلال الفيديوهات القصيرة المُعدّة لمنصات التواصل الاجتماعي، بحيث تروي قصصاً مُلهِمَة مُحفّزة ذات تأثير إيجابي على المجتمع.

مظلة فنية

وتابع علي بن ثالث حول المحور الرئيس للدورة الـ13: «الفنون عنصر متصل بجميع عناصر الحياة، متفاعل مع معطياتها ومتغيّراتها وترتيب أولوياتها. ومن هذا المُنطلق اختار مجلس أمناء الجائزة (الاستدامة) كأرضية ثقافية ومظلة فنية فرضت نفسها على سُلَّم أولويات المرحلة الراهنة. والصورة بدورها الفني والثقافي عليها واجب متعدّد الأطراف للارتقاء بسويّة الوعي المجتمعي والنضج الفكري الشامل المرتبط بالسلوكيات التربوية والتعليمية وتقديم مستقبل أفضل للأجيال المقبلة».

وللعام الثامن على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، في اختبار واستخراج الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، إذ يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة، مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحد سواه، سواء باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

آخر موعد

فتحت الجائزة باب استقبال المشاركات اعتباراً من أمس، وتستمر في تلقي الطلبات حتى منتصف ليل 30 يونيو المقبل بتوقيت الإمارات، على الموقع الرسمي الخاص بالجائزة: www.hipa.ae.