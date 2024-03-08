أسبوع للكوميديا في أبوظبي

يشارك باسم يوسف وماز جبراني في فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للكوميديا، وينضمّان إلى قائمة من ألمع نجوم الكوميديا الارتجالية على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري وتوم سيجورا.

ومن المتوقع أن يلهب الثنائي خشبة المسرح بفقرات كوميدية مشتركة، تعكس قدرتهما على تأليف أجمل السرديات والطرائف التي ترسم البسمة على وجه الحضور، وذلك خلال عرضهما المترقب يوم 24 مايو المقبل.

وينطلق المهرجان الكوميدي السنوي بين 18 و26 مايو المقبل، ويضمن للحضور الاستمتاع بأسبوع شيّق من العروض الفكاهية، بمشاركة نجوم الكوميديا العالميين والمواهب الشابة.