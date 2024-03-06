دراسة حديثة :علاقة بين قلة النوم والسكري

حذرت دراسة جديدة من أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون طعامًا صحيًا.

وأظهرت نتائج الدراسة الحديثة التي أجراها علماء من جامعة أوبسالا في السويد أن البالغين الذين ينامون من ثلاث إلى خمس ساعات فقط في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض. كما وجدوا أن الحرمان من النوم المزمن لا يمكن تعويضه عن طريق الأكل الصحي وحده.

وقال كبير الباحثين في الدراسة البروفيسور كريستيان بنديكت أنه يوصي "عمومًا بإعطاء الأولوية للنوم، على الرغم من أنني أفهم أن ذلك ليس ممكنًا دائمًا، خاصة كوالد لأربعة مراهقين" على حد تعبيره.

وبحثت الدراسة، التي نشرت في مجلة JAMA Network Open، العلاقة بين مرض السكري من النوع 2 والحرمان من النوم.

وقالت ديانا نوجا، باحثة النوم في الجامعة ذاتها أن " الأبحاث السابقة أظهرت أن الراحة اليومية القصيرة المتكررة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، في حين أن العادات الغذائية الصحية مثل تناول الفواكه والخضروات بانتظام يمكن أن تقلل من المخاطر".

ومع ذلك، ظل من غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين ينامون قليلاً جدًا يمكنهم تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عن طريق تناول الطعام الصحي.

وقام الباحثون بتحليل المعلومات الواردة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث تم رسم خرائط وراثية لما يقرب من نصف مليون مشارك من المملكة المتحدة بالإضافة إلى أسئلة حول الصحة ونمط الحياة. وتابعوا المشاركين لأكثر من 10 سنوات، ووجدوا أن مدة النوم التي تتراوح بين ثلاث وخمس ساعات مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. كما وجدت الدراسة أن عادات الأكل الصحية تؤدي إلى انخفاض خطر الإصابة بالمرض.

ومن المستحسن أن يتناول الناس طعاما صحيا والحفاظ على أكثر من ست ساعات من النوم يوميًا لتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأكد البروفيسور بنديكت أن هذه النتائج " هي الأولى التي تتساءل عما إذا كان النظام الغذائي الصحي يمكن أن يعوض قلة النوم من حيث خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني". مبينا أنه " لا ينبغي (لهذه النتائج) أن تثير القلق، ولكن بدلا من ذلك يجب أن ينظر إليها على أنها تذكير بأن النوم يلعب دورا هاما في الصحة."