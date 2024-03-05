"ميتا" تقر بوجود أعطال عالمية في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"

أقرت شركة "ميتا" بوجود أعطال عالمية في منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".

وكان عطل مفاجئ أصاب تطبيقات ميتا "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" في دول عدة.

وقال موقع "داون ديتيكتور"، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت، إنه تم الإبلاغ عن مشكلات في التطبيقات.

ولم تتأثر خدمات تطبيق "واتساب"، المملوك لـ"ميتا" أيضاً بالعطل الذي أصاب "شقيقيه"، فيما لم يصدر عن الشركة الأميركية أي توضيح حول سبب العطل أو الفترة المتوقعة لاستعادة خدمات "فيسبوك" و"إنستغرام".