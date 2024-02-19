العـثور على أقدم جهازي كمبيوتر في العالم

عثر مؤخراً على اثنين من أول وأقدم أجهزة الكمبيوتر المكتبية في العالم، حيث يبلغ عمرهما أكثر من 50 عاماً وذلك أثناء عملية تطهير منزل في لندن.

وكشفت الصدفة عن وجود اثنين من أجهزة الكمبيوتر الثلاثة الوحيدة الباقية في العالم من نوع Q1، بحسب تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

بدأت القصة حين كان موظفو شركة Just Clear، وهي شركة نفايات، يقومون بتطهير منزل في لندن عندما عثروا على الجهازين تحت كومة من الصناديق.

وقالت الشركة إنه لم يكن لديها في البداية أي فكرة عن ماهية هذين الجهازين.

وأوضحت أنها بعدما أيقنت قيمتهما قررت عرضهما في معرض بقسم علوم الكمبيوتر بجامعة كينغستون، بدلاً من إعادة تدويرهما.

وعلى الرغم من أنه غالباً ما يتم التغاضي عن هذا الجهاز، إلا أن Q1 مهّد الطريق لأجهزة الكمبيوتر التي لدينا اليوم عندما تم إطلاقه منذ أكثر من 50 عاماً.

يشار إلى أن جهاز Q1 يستخدم معالج Intel 8008، وقد يبدو وكأنه آلة كاتبة ولكنه كان أول كمبيوتر شخصي متكامل تماماً.

وسبق Q1 أقدم أجهزة الكمبيوتر المتكاملة من IBM وApple.

وفي عام 1977، تم إصدار جهاز IBM Model 5100 وتسويقه باعتباره أحد "أجهزة الكمبيوتر المحمولة" الأولى في العالم.