معرض «كيوت» يستكشف قوة الرقة والجمال

من أيقونات المشاعر (ايموجي) إلى الميمات، ومن ألعاب الفيديو إلى الدُمى المحشوة الجديرة بالمعانقة، ومن الغذاء إلى الملابس، أحياناً ما يبدو أن الرقة والجمال قد سيطرا على العالم.

ويتساءل متحف بلندن عن السبب وراء جعل العالم يتبنى ثقافة الرقة والجمال، وسيستضيف المتحف أول معرض كبير بشأن الرقة والجمال وجذورهما، والقوة العاطفية المعقدة.

ويطرح المعرض سؤالاً يقول فيه «كيف لأشياء ساحرة للغاية وتبدو غير مؤذية، كالحيوانات الجميلة ذات العيون الواسعة السوداء، والرضع ذوي الخدود الممتلئة، والزهور، والقلوب، والنجوم، والحلوى، وغيرها من الأشكال الرومانسية، أن تكتسب مثل هذا الزخم؟». وقد يبدو الإنترنت مصدر معظم الرقة والجمال، ولكن جذورهما في حقيقة الأمر ترجع إلى القرن الـ19، عندما ظهرت طائفة تتمحور حول الطفولة وسط تراجع معدلات وفيات الأطفال وانخفاض معدلات الإنجاب.

واحتفالاً بالذكرى الـ50 لـ«هالو كيتي»، خصص المعرض مساحة للدمى الناعمة. كما يمكن للزوار الاطلاع على المزيد بشأن الجمال الياباني «كاواي» المألوف لدى الكثير من فن المانغا.

ولا يتوقف المعرض عند الجانب الإيجابي، بل يتعمق إلى الجانب المظلم للطف.

ويستمر معرض «كيوت» (الرقة والجمال)، الذي يضم أعمال أكثر من 50 رساماً ومساهماً، في دار سومرست بوسط لندن حتى منتصف أبريل المقبل.