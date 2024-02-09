في حفل تتويج «صناع الأمل».. قصص ملهمة ونجوم تشدو برسالة الخير

كشفت «صناع الأمل»، المبادرة الأكبر من نوعها لتكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، عن تفاصيل الحفل الختامي الذي ينظم في 25 الجاري بـ«كوكا كولا أرينا» في سيتي ووك بدبي، وسيشهد تتويج أوائل «صناع الأمل» الذين يسهمون في بناء واقع أفضل في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية.

ويشهد الحفل تكريم صانع الأمل العربي، الذي سيحصد مكافأة قدرها مليون درهم من بين أكثر من 58 ألف مرشح.

وأعلنت المبادرة عن طرح تذاكر حفل تكريم «صناع الأمل»، الذي سيذهب ريعه إلى دعم الأعمال الإنسانية، عبر الموقع الإلكتروني www.coca-cola-arena.com/motivational/389/arab-hope-makers، إذ يحيي الحفل عدد من أشهر نجوم الغناء في الوطن العربي بباقة من أغانيهم، ويقدمه الإعلاميان نيشان ومهيرة عبدالعزيز.

وسيحتفي الفنانون حسين الجسمي وأحلام وأصالة بصناع الأمل المكرمين عبر تقديم لوحة فنية شبابية عربية تحمل رسالة الخير والعطاء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور في الحفل الختامي إلى أكثر من 12 ألف شخص من أنحاء الوطن العربي.

ويشهد حفل تتويج صناع الأمل هذا العام - الذي سيكون الأضخم من نوعه - مشاركة أكبر عدد من النجوم والفنانين والمثقفين والإعلاميين ومشاهير التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إضافة إلى نخبة من الشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني بالإمارات.

ويستعرض الحفل قصصاً إنسانية ملهمة تضيء على مجموعة من جنود الإنسانية الذين سخروا جهودهم ومواردهم لخدمة مجتمعاتهم، قبل تتويج صانع الأمل الأول في الوطن العربي.

وقالت الفنانة أحلام: «فخورة بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها دولة الإمارات وتهدف إلى نشر قيم الخير والعطاء والأمل في الوطن العربي، ويشرفني أن أكون من الداعمين لرسالة (صناع الأمل)، وكل الشكر لهذه المبادرة التي أتاحت لي فرصة المشاركة في الحفل الختامي».

بينما قالت الفنانة أصالة: «عودنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على إطلاق المبادرات الإنسانية لغرس الأمل في نفوس العرب، وهذه المبادرة النبيلة (صناع الأمل) دعوة لنا جميعاً للمساهمة في فعل الخير.. شكراً للإمارات والقائمين على هذه المبادرة، والمشاركة في حفل التتويج تشريف لأي فنان».

من ناحيته، ثمن الفنان حسين الجسمي الدور الذي تلعبه مبادرة «صناع الأمل» في تغيير واقع المجتمعات العربية نحو الأفضل، مضيفاً «الفن الحقيقي لا معنى له إلا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، ومشاركتي في الحفل الختامي هي مساهمة بسيطة في تحقيق الرؤى العظيمة لهذه المبادرة الكريمة».

• ريع تذاكر الحفل الذي يحييه الجسمي وأصالة وأحلام يذهب إلى دعم الأعمال الإنسانية.

• 12 ألف شخص من أنحاء الوطن العربي يشهدون الحفل الختامي.