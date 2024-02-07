متخصص بعلاج الغضب يقتل شخصا في نوبة انفعال

تم القبض على معالج نفسي مختص بعلاج نوبات الغضب بتهمة قتل شخص آخر بعد إطلاق النار عليه بعد خلاف ونوبة انفعال ومن ثم محاولة إخفاء جثته ونقلها في صندوق سيارته.

وذكرت قناة FOX 35 أن ترافيس ماكبرايد، 46 عاما، متهم بقتل رجل كان على خلاف مستمر معه وفقا لما أفاد به شهود.

وقالت المحطة أن رجال الشرطة استجابوا لمكالمة عن "حادث مشبوه" في منزل في ديلاند بولاية فلوريدا، يوم الخميس الماضي وعثروا على جثة في مكان قريب.

وقال أحد المتصلين برقم 911 إن المتهم قتل كلينتون دورسي، 51 عاماً، وسحب الجثة عبر الطريق ووضعها في سيارته، ثم قادها بعيداً. وعندما سأل المرسل أين أخذ المشتبه به جثة الضحية، قال المتصل إنه لا يعرف.

وأضاف المتصل " لقد رأيته للتو يسحب الجثة عبر الطريق. وضعها في سيارته، ثم غادر"، قال المتصل. "ثم عاد، وقبل 10 دقائق فقط بدأ في تنظيف الطريق، والآن أراه في الفناء مع مصباح يدوي ينظر حوله."

وبالفعل عثرت الشرطة على قطرات دماء بجوار غلاف قذيفة مستعملة من عيار 9 ملم بالقرب من ممر المنزل الواقع في شارع فرانكفورت، قال رئيس شرطة ديلاند جيسون أمبرجر لـ WKMG: "نعتقد أن هناك نزاعًا مستمرًا بين ماكبرايد وضحيتنا".

وتم القبض على ماكبرايد ووجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى. ومثل أمام المحكمة يوم الجمعة وهو محتجز في سجن مقاطعة فولوسيا بدون كفالة.

ولم يتم تحديد الدافع على الفور، لكن الشرطة ذكرت أن ماكبرايد يعمل كمستشار للصحة العقلية ومرخص في فلوريدا وعمل كمعالج في العديد من الممارسات، كما افتتح عيادته الخاصة للعلاج النفسي في عام 2009. وتشير سجلات المحكمة إلى أن لديه سجلاً إجراميًا يعود إلى عام 1995.

ويأتي ذلك بعد حوالي شهر من العثور على جثة معلم مدرسة محشورة في صندوق سيارة احترقت في انفجار منزل في ضاحية كوارتز هيل في لوس أنجلوس.