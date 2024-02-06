موظفون اختلقهم الذكاء الاصطناعي يسرقون 25 مليون دولارا

تم خداع مسؤول تمويل في شركة متعددة الجنسيات إلى دفع 25 مليون دولار لمحتالين قاموا باستخدام تكنلوجيا التقليد فائقة الدقة DeepFake Technology للتظاهر بكونهم موظفين مرموقين للشركة في مكالمة عبر الفيديو بدت مقنعة للموظف المسكين.

وقالت شرطة هونغ كونغ في مؤتمر صحافي يوم الجمعة إن عملية الاحتيال المتقنة بنيت على خطة خداع الموظف لحضور مكالمة فيديو مع من اعتقد أنهم كانوا العديد من الموظفين الآخرين، ليتبين لاحقا أنهم جميعهم كانوا في الواقع مختلقين بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت الشرطة أنه "في مؤتمر الفيديو متعدد الأشخاص، اتضح أن كل شخص [رآه] كان مزيفًا" ، وفقا لما صرح به ضابط الشرطة بارون تشان تشينغ.

وقال تشان وفقا لمحطة " سي أن أن" إن العامل شكك في العملية بعد أن تلقى رسالة زعمت أنها من المستشار المالي للشركة في المملكة المتحدة، حيث اعتقد الموظف أنه كان بريد محتالين بسبب مضمونه الذي يتحدث عن الحاجة إلى إجراء معاملة سرية.

ومع ذلك، فقد وضع العامل جانباً شكوكه المبكرة بعد مكالمة الفيديو لأن الأشخاص الآخرين الذين حضروا المكالمة بدوا مثل زملاءه وأشخاصا يميزهم، على حد قول تشان. وأضاف ضابط الشرطة أنه بناء على اعتقاده بأن جميع من شاركوا كانوا حقيقيين ، وافق العامل على تحويل ما مجموعه 200 مليون دولار من هونغ كونغ أي ما يعادل حوالي 25.6 مليون دولار.

في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، قالت شرطة هونغ كونغ إنها أجرت ستة اعتقالات فيما يتعلق بهذه الاحتيال. وقال تشان إن ثماني بطاقات هوية مسروقة كان سبق الإبلاغ عنها جميعًا تم استخدامها في تقديم 90 طلبً قروض و 54 تسجيل لحسابات مصرفية بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي.

في 20 مناسبة على الأقل ، تم استخدام AI Deepfakes لخداع برامج التعرف على الوجه من خلال تقليد الأشخاص المصورين على بطاقات الهوية ، وفقًا للشرطة.

وتم اكتشاف عملية الاحتيال الأخيرة هذه فقط عندما تفقد الموظف العمل لاحقًا مع المكتب الرئيسي للشركة. ولم تكشف شرطة هونغ كونغ عن اسم أو تفاصيل الشركة أو العامل.