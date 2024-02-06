امرأة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها لعدم الاستحمام بشكل كافٍ

رفعت امرأة تركية مؤخراً دعوى قضائية ضد زوجها، مدعية أنه نادراً ما يستحم، ورائحة العرق تفوح منه، ولا ينظف أسنانه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

المرأة، التي تم التعرف عليها فقط باسم أ.ي. من قبل وسائل الإعلام التركية، تقدمت بطلب الطلاق من زوجها سي.واي، مستشهدة بافتقاره إلى النظافة الشخصية باعتباره السبب الرئيسي. وقال محامي المدعي لمحكمة الأسرة التاسعة عشرة في أنقرة، إن المدعى عليه ارتدى نفس الملابس لمدة 5 أيام متتالية على الأقل، ونادرا ما كان يستحم، وكانت تفوح منه رائحة العرق باستمرار.



وتم إحضار شهود لتأكيد هذه الادعاءات، ومن بينهم معارف مشتركة وحتى بعض زملاء الزوج في العمل. وقد أدلوا جميعاً بإفادات تؤكد سوء النظافة الشخصية للمتهم. ووافقت المحكمة على طلب المرأة الطلاق وأمرت الزوج بدفع لها 500 ألف ليرة تركية (16500 دولار) كتعويض لزوجته السابقة بسبب تحمله افتقاره إلى النظافة الشخصية.

وقالت سينم يلماز، محامية أ.ي، لصحيفة صباح التركية: “يجب على الزوجين الوفاء بمسؤوليات الحياة المشتركة”. "إذا أصبحت الحياة المشتركة لا تطاق بسبب السلوك، يحق للطرف الآخر طلب الطلاق. يجب علينا جميعا أن نكون حذرين في العلاقات الإنسانية! ولهذا السبب، يجب أن ننتبه إلى سلوكنا ونظافتنا”.

في القانون المدني التركي، تنقسم أسباب الطلاق المقبولة إلى فئتين – أسباب خاصة وأسباب عامة – وتشمل الأخيرة جميع الأسباب التي تجعل الحياة لا تطاق لأحد الطرفين أو كليهما. وفي هذه الحالة بالذات، اعتبرت محكمة العدل الإقليمية ومحكمة الاستئناف العليا أن سوء النظافة الشخصية للزوج سببًا وجيهًا للطلاق، وكان حكمها الأخير نهائيًا.

وأظهرت وثائق المحكمة، بحسب إفادات الشهود، أن س.ي. كان يستحم مرة واحدة على الأكثر كل 7-10 أيام، ولا ينظف أسنانه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع، مما جعل رائحة أنفاسه "لا تطاق". ومن المثير للاهتمام أن بعض زملاء الرجل وافقوا على المثول كشهود في هذه القضية، وذكروا أن رائحة جسده الكريهة تجعل العمل معه تعذيباً.