أكبر كاميرا فلكية ستراقب الكون من تشيلي

يستقبل شمال تشيلي أكبر كاميرا فلكية يتم بناؤها على الإطلاق، على أمل إحداث ثورة في مجال دراسة الكون.

وتعد تشيلي أحد أكثر الأماكن المناسبة للرصد الفلكي الذي يتميّز بجباله القاحلة وسمائه الصافية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويوضح المسؤولون عن المشروع المموّل من الولايات المتحدة، أنّ الجهاز المماثل في الحجم لسيارة صغيرة، والذي يزن 2.8 طن، سيتم تركيبه على تلسكوب قيد التصنيع وسيتولى مراقبة السماء بشكل لم يسبق له مثيل.

وستبدأ الكاميرا العملاقة التي تبلغ تكلفتها نحو 800 مليون دولار، في التقاط صورها الأولى خلال النصف الأول من عام 2025، وستراقب السماء كل ثلاثة أيام.

ويقول رئيس الجمعية الفلكية التشيلية (سوتشياس) برونو دياس: "سننتقل من دراسة النجم وكل تفاصيله الشكلية إلى دراسة مليارات النجوم في وقت واحد".

ويؤكد ستيوارت كوردر، وهو نائب مدير مركز الأبحاث الأميركي "نوار لاب" الذي يدير المرصد الواقع على ارتفاع أكثر من 2500 متر في سيرو باتشون على بعد 560 كيلومتراً شمال العاصمة سانتياغو، أنّ الكاميرا "ستشكل نقلة نوعية في علم الفلك".

وبهذا المشروع، تعزز تشيلي مكانتها البارزة في مجال الرصد الفلكي، إذ تشير بيانات الجمعية الفلكية التشيلية إلى أنّ ثلث أقوى التلسكوبات في العالم مثبّت على أراضيها.

وبعد عشر سنوات، يفترض أن تصبح لدى كاميرا "إل إس إس تي" (سبيس تايم ريسرتش آز إيه ليغسي فور بوستيريتي) بيانات عن عشرين مليون مجرة، و17 مليار نجم، وستة ملايين جسم فضائي.

وستُتاح للعلماء مجموعة جديدة من صور النظام الشمسي، وسيتمكنون من رسم خريطة لمجرة درب التبانة وإحراز تقدم في دراسة الطاقة والمادة المظلمة.

وستُجهّز الكاميرا بمستشعر رقمي بدقة 3200 ميغابكسل، وستتطلب رؤية إحدى صوره جمع أكثر من 300 جهاز تلفزيون متوسط الحجم وعالي الوضوح.

وستكون دقة الجهاز الذي صُنّع في كاليفورنيا، أقوى بثلاث مرات من تلك الخاصة بأكبر كاميرا متوفرة حالياً، وهي كاميرا "هايبر سوبريم-كام» اليابانية (870 ميغابكسل). وسيكون الجهاز أيضاً أقوى بست مرات من أقوى كاميرا حالية لدى "نوار لاب".

أما التلسكوب الذي سيحمل الجهاز فيتمتع بمرآة قطرها 8.4 متر، في اختلاف واضح عن تلسكوب يبلغ قطره 40 سنتيمتراً كان وصل إلى تشيلي قبل 60 سنة، عندما تم تركيب أول مرصد دولي في البلاد على سيرو تولولو.

ويقول ستيفن هيثكوت، مدير مرصد كرو تولولو الواقع على بعد حوالي عشرين كيلومترا من سيرو باتشون، إنّ «ذاك التلسكوب وصل إلى تشيلي على ظهر بغل، لعدم وجود طرق آنذاك".

ويشكل مرصد فيرا سي روبين، الذي سمّي كذلك تيمّناً بعالمة الفلك الأميركية التي اكتشفت المادة المظلمة، والذي ستُرّكب عليه الكاميرا العملاقة، أحد مراكز علم الفلك الرئيسية في تشيلي.

وتتمتع المناطق الصحراوية الشمالية في تشيلي بأنقى سماء على الكوكب، بفضل غطاء سحابي منخفض ومناخ جاف.

وتضم تشيلي تلسكوبات تابعة لأكثر من ثلاثين دولة، ومن بينها بعض من أقوى الأدوات الفلكية في العالم، كتلسكوب "ألما" الفضائي و"إكستريملي لارج تلسكوب"، وهو أقوى أداة بصرية يتم تصنيعها على الإطلاق وسيراقب ابتداء من عام 2027 مسافات لم يتم الوصول إليها حتى اليوم.

ومع أنّ دولاً أخرى كالولايات المتحدة وأستراليا والصين وإسبانيا استقبلت معدات مراقبة قوية، لكن "لا مثيل لتشيلي" في مجال علم الفلك، على قول رئيس الجمعية الفلكية التشيلية.