أطعمة تسبب ظهور تجاعيد فى البشرة

نشر موقع "تبس آند تريكس" والذي يهتم بتقديم النصائح والحيل حول كل ما يخص التكنولوجيا والصحة، أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في ظهور علامات التقدم أو التجاعيد خصوصاً مع تجاهل متابعة نظام رياضي وغذائي.

وأوضح الموقع أن هذه الأطعمة هي:

السكر

حيث أن تناول السكر بكثرة يؤدي إلى تدمير ألياف الكولاجين في الجلد، والذي يعد المسؤول عن بقاء البشرة نضارة ومرنة، وبتجنب وضع السكر في الحلويات والأطعمة التي تتناولها يساعدها في الحفاظ على مستويات الكولاجين في البشرة وبقائها بحيوية ويمنع تقدمها سريعا.



الألبان

فعلى الرغم من أن الألبان تحتوي على نسب عالية من البروتين والفيتامينات المهمة، إلى أنها أيضا تحتوي عل نسب عالية من الدهون المشبعة التي تسبب شيخوخة الجلد عند تناولها بكثرة، ومن مهم تناول الألبان بكميات مناسبة.



اللحوم المصنعة

إذا كنت ممن يفضلون تناول الأطعمة التي تحتوي على لحوم مصنعة كالسلامي أوالبرجر أو النقانق، فهذه الأطعمة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد سريعا على بشرتك، لأنها تحتوي على نسب عالية من الصوديوم التي تدمر مستويات الكولاجين في الجلد.