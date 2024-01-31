مزيد من المتعة خلال «أجمل شتاء في العالم»

بين الماء والخضرة الزاهية، وغير بعيد عن أفق مدينة دبي التي تزيّنها المعالم الأيقونية وناطحات السحاب.. طيور النحام ترتع بأمان في محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تُعد وجهة مميزة، تضفي على زوّارها من عشاق الطبيعة مزيداً من المتعة، لاسيما خلال «أجمل شتاء في العالم».

وعن قرب، تتيح محمية رأس الخور فرصة مشاهدة أنواع عدة من الطيور والكائنات التي استقرت في هذه البقعة الفسيحة، لكن «نجمة المكان» هي طيور النحام (الفلامنغو) بألوانها المميزة، وحركاتها الرشيقة، وأعدادها الكثيرة، إذ وجدت تلك الطيور المهاجرة موطناً هنا، راسمة لوحة كبيرة من الجمال، يكسوها الأبيض والوردي، تبعث الراحة والهدوء في نفوس ضيوف المدينة التي يعيش بين جنباتها أكثر من 200 جنسية.