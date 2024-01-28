انطلاق احتفالية «مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي»

تستضيف مدينة مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 سلسلة من الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية، التي تسلط الضوء على الحضارة الإسلامية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) أن المدينة الحمراء شهدت، أول من أمس، الحفل الافتتاحي لاحتفالية «مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي»، التي تُعدّ مناسبة لإبراز ثراء المدينة التي تتميز بفضل حضارتها الممتدة لقرون عدة وإشعاعها الثقافي والفكري، بسحر خاص يوفره معمارها الأندلسي ومساجدها ورياضها، إضافة إلى تراثها الشفهي المتنوّع الذي يشهد على تفرّد تراثها المادي واللامادي.

وتشهد مراكش، المدرجة في قائمة التراث اللامادي للإنسانية من قبل «اليونسكو» منذ عام 1985، تطوراً حضرياً مستمراً بفضل البرنامج الملكي «مراكش الحاضرة المتجددة».

وقال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الآيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، الذي حضر الحفل، إلى جانب وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد المهدي بنسعيد، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية، وشخصيات من عالم الفكر والثقافة، إن «اختيار مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 ليس بمحض المصادفة، بل لكونها مدينة التاريخ والتفرّد والفن والإبداع الثقافي بكل أشكاله وأوجهه»، مشيراً إلى المؤهلات التي تزخر بها المدينة الحمراء بمعالمها التاريخية وأسوارها الشامخة وقصورها الفخمة وحدائقها الخضراء وشوارعها المزدحمة، التي جعلت من مراكش مدينة الإلهام والتفضيل.

وأضاف: «أينما توجهت في مراكش، يعانقك التاريخ المشع، بينما يحملك الحاضر والمستقبل بمهارة نحو أجواء السحر والبهجة والجمال والسحر».

من جانبه، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، إن «اختيار مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024، يُعدّ بمثابة اعتراف بالنمو والدينامية الثقافية التي تعيشها المدينة الحمراء في جميع المجالات». وأشار إلى الشهرة التي تحظى بها مراكش على الصعيد العالمي، مضيفاً أن «هذه الاحتفالية تشكل فرصة سانحة للتعريف بشكل أفضل بتراث المدينة بشكل خاص، وتراث المملكة بشكل عام على المستوى العالمي، من خلال تنظيم سلسلة من الأحداث والفعاليات الثقافية».