مقتل 8 أمريكيين في ظروف غامضة بعد استخدامهم أحد التطبيقات

أثارت سلسلة من الوفيات الغامضة لـ 8 أمريكيين في كولومبيا خلال شهرين شكوكًا حول ارتباطها بتطبيقات المواعدة التي كانوا يستخدمونها.

وأفادت السفارة الأمريكية في بوغاتا بأن بعض الضحايا تعرضوا للتخدير والسرقة بعد لقائهم بأشخاص عبر هذه التطبيقات.

ومن بين الحوادث، مقتل أمريكي من أصول آسيوية بعد التعرف على امرأة عبر الإنترنت ولقائه بها.

تنوعت طرق القتل بين الاختطاف والجرعات الزائدة من المنومات

وأصدرت وزارة الخارجية تحذيرًا للمسافرين الأمريكيين تنصحهم بعدم استخدام تطبيقات المواعدة أثناء السفر إلى كولومبيا .

وفقًا لما نشرته شبكة “CBS News“، فإنه منذ يناير، تم تصنيف كولومبيا على أنها دولة يجب على الأمريكيين إعادة النظر في السفر إليها بسبب الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية ومخاطر الاختطاف.

وتحمل بعض مناطق البلاد، بما في ذلك المناطق الحدودية، علامة “ممنوع السفر”، وتمت مشاركة النصائح حول استخدام تطبيقات المواعدة في كولومبيا