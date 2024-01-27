أجواء نابضة بالحياة تستقبل السنة الصينية في «سوق التنين»

تنطلق، في الثاني من فبراير المقبل، فعاليات احتفالات رأس السنة الصينيّة في «سوق التنين» بدبي، والتي تتواصل حتى 11 فبراير، مقدمة للزوّار مجموعة متنوّعة من خيارات الترفيه.

وستوفّر الاحتفالات تجربة عمليّة في صناعة الفوانيس، وسط أجواء نابضة بالحياة لصُنع ذكريات جديدة.

وستوفّر ورشة عمل صناعة فانوس رأس التنين الغامرة والمُسليّة للزوّار تجربة عمليّة تجمع بين الحرف اليدويّة وأجواء الاحتفالات. وستمتزج تقنيّات صناعة الفوانيس التقليديّة القديمة مع التصميم المعاصر في ورشة العمل، ما يسمح للمشاركين بإضفاء لمسة عصريّة على إبداعاتهم المخصّصة.

وتنظم الورشة في الردهة الأساسية في «سوق التنين»، طوال أيام الاحتفالات.

ويمكن للزوار الاستمتاع برقصة التنين الكبير، وهي أداء سيرتدي المؤدّون خلاله الملابس التقليديّة، لجعل التنين الأسطوري الضخم الذي يبلغ إجمالي طوله 42 متراً، ويبلغ عرض رأسه مترين، يرقص على إيقاع الطبول الهادرة. وتقدم العروض في الثالث والسادس من فبراير المقبل. أما رقصة الأسد فتُعدّ واحدة من أبرز التقاليد وأكثرها شعبيّة في رأس السنة الصينيّة، وستقدم في الثاني والخامس من فبراير.