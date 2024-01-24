طبيب تجميل شهير يقاضي إعلامية وقناة مصرية بتهمة التشهير

أعلن طبيب التجميل والجراح العالمي الدكتور نادر صعب، أنه سيقوم برفع دعوى قضائية سواء في مصر او لبنان ضد مذيعة مصرية وقناة تلفزيونية مصرية بتهمة المساس بسمعته والإساءة اليه والتشهير وإلحاق الضرر.

وجاء موقف صعب بعد الجدل الواسع الذي أثارته الإعلامية المصرية ريهام سعيد خلال الساعات الماضية باتهامها صعب بتشويه وجهها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخراً في المستشفى الخاص به في بيروت.

وقال صعب في بيان صادر عنه اليوم إنه "في اعقاب ما نشر مؤخرا على احدى القنوات التلفزيونية وتبعها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وما تضمنته من اخبار كاذبة ومضللة عن الدكتور نادر صعب حول إجراء تجميلي واخطاء طبية. ولذلك اقتضى التنويه بانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة ضد كل من الاعلامية والمحطة التلفزيونية التي ظهرت بها وأن كل من يقوم بالنشر والترويج لمثل هذه الاخبار والتي لا أساس لها من الصحة ستتم ملاحقتهم قانونياً".

وأضاف: "نحن بصدد رفع دعوى على الاعلامية سواء في لبنان او مصر وضد وكل من يظهره التحقيق محرضا كان أو شريكا وذلك بتهمتي المساس بالسمعة، والتشهير وإلحاق الضرر والتي يجرمها القانون في الدولتين.

وأشار إلى أنه "سيتم تسليم جميع الأدلة والاثباتات التي تنفى ادعاءاتها الباطلة للجهات المختصة للنظر فيها ونحن على ثقة تامة بصرامة وشفافية واستقلالية القضاء وأن لا شيء يعلو فوق القانون".