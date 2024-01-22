كوكوش تطرب جمهور «ليالي السعديات»

أطربت الفنانة كوكوش جمهور أبوظبي بمجموعة من أغانيها، أول من أمس، في الأمسية الثانية من «ليالي السعديات».

وقدمت الفنانة الإيرانية خلال عرضها الذي يأتي ضمن جولتها العالمية الوداعية، باقة من أنجح أعمالها.

ومثلت الأمسية أولى حفلات كوكوش في أبوظبي.

وتشهد «ليالي السعديات» برنامجاً حافلاً من الأمسيات الموسيقية على مسرح خارجي مفتوح بالجزيرة على مدار ثلاثة أشهر، إذ يحظى الجمهور بفرصة للاستمتاع بأعمال نجوم عرب وعالميين.

وتتواصل «ليالي السعديات» مع باقة من النجوم، إذ تستضيف التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي في 27 الجاري، والمغني البريطاني ستينج في الثالث من فبراير المقبل، والمطربة اللبنانية ماجدة الرومي في 10 من الشهر نفسه، والمغني الويلزي توم جونز في الأول من مارس المقبل، وباليوم التالي النجم جون ليجند.