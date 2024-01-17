وفاة امرأة مصابة بحساسية الحليب بعد تناول "تيراميسو نباتي"

توفيت امرأة مصابة بحساسية شديدة من منتجات الألبان بعد أيام من تناول تيراميسو تم الإعلان عنه على أنه "نباتي"، مما دفع إلى إجراء تحقيق مع صانع الحلوى.

آنا بيليساريو، التي كانت تبلغ من العمر 20 عامًا وقت وفاتها العام الماضي، كانت في الخارج لتناول العشاء مع صديقها في سلسلة برجر نباتي تسمى فلاور برجر في ميلانو، في إيطاليا، في 26 يناير 2023، عندما تناولت طبقًا يسمى "تيراميسون ماسكيربا"، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية.

وبحسب ما ورد، قامت بيليساريو، التي كانت تدرس في مجال الأزياء، بفحص الملصق الموجود على التيراميسو وطلبت "مزيداً من المعلومات" حول الطبق قبل تناوله.

وبعد تناول بضع ملاعق فقط، بدأت تسعل وتواجه صعوبة في التنفس.

حاولت أن تجعل نفسها تتقيأ وتناولت أدوية الربو والكورتيزون التي كانت معها، لكنها فقدت وعيها في النهاية بعد إصابتها بصدمة الحساسية.

وذكرت صحيفة "ميرور" أنها كانت في غيبوبة لمدة 10 أيام في مستشفى سان رافائيل في ميلانو قبل وفاتها في 5 فبراير 2023، حيث كانت تعاني من حساسية الألبان منذ ولادتها.

ويجري الآن التحقيق مع أم وابنتها، اللتين تديران شركة المعجنات التي تزود مطعم فلاور برجر و63 مطعمًا آخر، بتهمة القتل غير العمد، وفقًا لما ذكرته صحيفة كورييري ديلا سيرا.

وبعد الحادثة، أمرت وزارة الصحة الإيطالية بسحب التيراميسو “النباتي” بعد الاشتباه في احتوائه على الحليب.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه تم العثور على آثار الحليب وبروتين الحليب في منتجات التيراميسو من ماركة تيريميسون، كما تم العثور على آثار البيض في المايونيز في الشطيرة التي طلبتها بيليساريو لطبقها الرئيسي.

وتيراميسو هي حلوى إيطالية شعبية.

ويُعتقد أن شركة تيراميسون قد "خلطت" خطوط إنتاج معجناتها النباتية مع الحلويات التي تحتوي على الحليب، وفقًا لمترو.

ووصف القاضي فياميتا موديكا الحادث بأنه “صورة مقلقة لانعدام الضمير".