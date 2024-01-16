ضابطة بالجيش تحصد لقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024

تمكّنت ماديسون مارش، البالغة من العمر 22 عاماً، وهي ضابطة في القوات الجوية الأمريكية برتبة ملازم ثانٍ وطالبة ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد، من انتزاع لقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024 في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأحد.

وأصبحت مارش، التي مثّلت ولاية كولورادو الأمريكية، أول ضابطة في القوات الجوية الأمريكية في الخدمة الفعلية تحصد اللقب.



وتنافس في هذا الحدث 51 متسابقة، مثلّن جميع الولايات الأمريكية الخمسين، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، وفقاً لشبكة CNN.

ورغم حصولها على لقب ملكة جمال أمريكا، لكن ماديسون مارش تخطط لأن تقضي هذا العام في الترويج للقضايا التي تدعمها، ومنها أن تصبح سفيرة تمثل الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى جميع أنحاء العالم، ومواصلة مسيرتها العسكرية.



من جانبها، أكدت ماديسون مارش في مقابلة لها أبرزتها صحف أمريكية، أنها لن تكتفي باللقب، مضيفة: «أريد أن أكون صوتاً للمستضعفين ومن لا صوت لهم، يجب أن يكون لي تأثير في جعل العالم مكاناً أفضل».