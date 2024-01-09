«كرنفال شرطة دبي» يجوب شارع السعادة

أبهر العرض العسكري الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ضمن فعاليات «كرنفال شرطة دبي»، الزوّار في منطقة «سيتي ووك»، أول من أمس.

وانطلق العرض من كوكا كولا أرينا ليجوب شارع السعادة، بمشاركة المرشحين والمرشحات من أكاديمية شرطة دبي، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وفرق إدارة التفتيش الأمني k9، والخيالة والدوريات الأمنية، والدوريات الفارهة، والدرّاجات الهوائية والدرّاجات النارية، والفرق التخصصية التابعة للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

كما اطلع الزوّار عبر منصات كرنفال شرطة دبي على أحدث ابتكاراتها في خدمات المستقبل والقنوات الرقمية والتطبيقات المهمة الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، علاوة على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأبرز الإنجازات الشرطية التي تسهم في تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، والاستمتاع بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي تؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية ضمن أجواء احتفالية بمشاركة الكلاب البوليسية والخيالة، والدرّاجات النارية، ومركبات الإنقاذ، والتدخل السريع، وسيارات الشرطة الكلاسيكية والدوريات الفارهة الصديقة للبيئة.