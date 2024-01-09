جيمس وأوليفر فيلبس في ضيافة «القصص المصورة»

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة عن انضمام الفنانين جيمس وأوليفر فيلبس (التوأمان في «هاري بوتر») إلى قائمة ضيوف الحدث الذي ينظم في مركز أبوظبي العالمي للمعارض، في الفترة من التاسع إلى الـ11 من فبراير المقبل.

وينضم الأخوان فيلبس إلى قائمة ضيوف حافلة بالمشاهير في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة في نسخته لعام 2024.

ومن بين المشاركين في المعرض الفنانون: إيناكي جودوي، وتيمويرا موريسون، وفرانك ويلكر، وبيتر كولين، وتروي بيكر، إضافة إلى مبدعي القصص المصورة مارك بروكس، وستيفن سيغوفيا، وستيف مكنيفن، وكارلو باجولايان.

ولمع نجم الممثلين جيمس وأوليفر فيلبس بعد أداء قدماه في «هاري بوتر»، إذ حصلا على الدورين بعد أن قررا التغيّب عن المدرسة لحضور تجربة أداء لأول فيلم لـ«هاري بوتر».