60 فناناً فرنسياً يناصرون جيرار دوبارديو

انضم نحو 60 فناناً فرنسياً إلى المدافعين عن الممثل جيرار دوبارديو، إذ شجبوا في مقال نُشر مساء أول من أمس، ما وصفوه بـ«إعدام بلا محاكمة»، يتعرض له النجم، الذي بات يشكل جدلاً سياسياً، ومحور ضجة إعلامية واسعة، بعد أن عرضت محطة تلفزيونية، وثائقياً عنه، أخيراً، تضمّن تعليقات ذات طابع غير لائق، نُسبت إليه.

ومن بين الموقعين على المقال الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو» المخرج برتران بلييه، والممثلات ناتالي باي وكارول بوكيه وشارلوت رامبلينغ، والممثلون جاك فيبر وبيار ريشار وجيرار دارمون، والمغنون روبرتو ألانيا وكارلا بروني وأرييل دومبال وجاك دوترون.

ووصفوا دوبارديو بأنه «لربما أعظم الممثلين، وآخر كبار السينما». وأكدوا أنه لم يعد بإمكانهم «الصمت إزاء (الإعدام بلا محاكمة) الذي يتعرض له، وسيل الكراهية الذي ينهمر عليه، والذي يتسم بالتطرف وخلط الأمور، من دون مراعاة لقرينة البراءة، التي كانت لتنطبق عليه كأي شخص آخر، لو لم يكن عملاق السينما».