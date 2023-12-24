حاكم الشارقة يفتتح السوق التراثي وسوق الجبيل في كلباء

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سوق كلباء التراثي، الواقع بمنطقة القلعة على جانبي طريق الشيخ سعيد بن حمد القاسمي، والذي أعيد إحياؤه من خلال ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء السوق، مطلعاً على ما يضمه من محال تجارية متنوعة تخدم القاطنين في مدينة كلباء وزوارها، وتشكل إضافة مميزة للأنشطة الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية والسياحية.

واستمع سموه لشرح مفصل حول عملية إحياء السوق، التي اشتملت على ترميم السوق القديم والبيوت والمسجد القديم، وتخصيص محال تجارية متنوعة كالمطاعم والمقاهي ومحال العطور والملابس.

وتضمن المشروع الذي يهدف إلى إعادة إحياء قلب المدينة القديم التجديد الحضري للمنطقة، مع الحفاظ على العراقة والأصالة والتصاميم والعناصر المعمارية التراثية، ومواد البناء التقليدية لتحاكي النمط المعماري القديم للمنطقة، بهدف المحافظة على التراث، وربط الجيل الجديد بماضيهم وتراثهم، وتعزيز الترابط الاجتماعي والانتماء للمنطقة.

ويتكون السوق التراثي من صفين من المحال القديمة، بإجمالي 104 محال تجارية، تتميز واجهاتها بالطابع التراثي الذي يتماشى مع النمط العمراني التقليدي لقلب المدينة القديم، كما يحتوي السوق على رواق تراثي أمام كل المحال بطول 570 متراً، بطرازين مختلفين من الخشب والجص، والأقواس ذات الطابع المعماري التراثي، وينقسم السوق إلى جزأين، شرق شارع الشيخ سعيد بن حمد بطول 120 متراً، والجزء الثاني من السوق التراثي غرب الشارع بطول 470 متراً.

كما تم تزويد السوق بمسار لركوب الخيول، مخصص للأطفال، ومكان لالتقاط الصور مع الصقور، وتوفير منطقة ألعاب للأطفال.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته عدداً من العروض الفنية البحرية، كما عرّج سموه على المعرض المصاحب لنادي الشارقة للسيارات القديمة، مطلعاً سموه على أبرز محتوياته، ومتعرفاً إلى مواصفات السيارات وتاريخها.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد هنأ أهالي مدينة كلباء بالتطور التراثي الذي تشهده المدينة، مثل سوق كلباء التراثي وسوق الجبيل، خلال كلمة لسموه في افتتاح سوق الجبيل بمدينة كلباء، موجهاً سموه المسؤولين القائمين على مهنة الصيد بضرورة توفير الاهتمام والرعاية والدعم اللازمين للصيادين.

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على ضرورة المحافظة على المهن التقليدية، مثل الصيد والزراعة، وتشجيع أصحابها لضمان استدامتها، مؤكداً سموه استمرار تقديم الدعم لأصحاب المهن المحلية.