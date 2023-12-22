ماريا كاري وفيفتي سنت وتامر حسني في أبوظبي

كشفت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن برنامج متنوع من الفعاليات والتجارب الثقافية والترفيهية على مدار الأسابيع المقبلة، للاستمتاع بأمسيات غنائية لكوكبة من النجوم العرب والعالميين، من بينهم ماريا كاري، وفيفتي سنت، وتامر حسني، إضافة إلى مهرجاني «أم الإمارات» و«ليوا الدولي».

ويحظى زوار «مهرجان أم الإمارات» الذي تتواصل فعالياته حتى 31 ديسمبر 2023، على كورنيش أبوظبي، بفرصة اكتشاف باقة من الأنشطة الترفيهية الاستثنائية، بما في ذلك الجولات الكرنفالية، والألعاب والمغامرات، وتجارب التسوق والطهي، والفقرات الفنية، والعروض الترفيهية الحية، فيما يشكل حفل ليلة رأس السنة الذي يُحييه المطرب المصري، تامر حسني، ختاماً مثالياً للمهرجان. ويحتضن مهرجان ليوا الدولي في منطقة الظفرة، مزيجاً من منافسات رياضات السيارات والدراجات والمحركات، وأنشطة التحدي والمغامرات، والبطولات التراثية، مثل سباقات الهجن والصقور حتى 31 ديسمبر الذي يشهد بطولة صعود تل مرعب بالسيارات. وتنطلق الدورة الأولى من «ليالي السعديات»، بأمسيات موسيقية على مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات على مدار ثلاثة أشهر، تبدأها في السادس من يناير 2024، النجمة العالمية الحاصلة على خمس جوائز غرامي، ماريا كاري، بمختارات من أشهر أغنياتها التي تصدرت قوائم المبيعات العالمية.