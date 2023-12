أنظار العالم تتجه إلى دبي في ليلة وداع 2023

تتجه أنظار العالم إلى دبي، لمشاهدة احتفالات المدينة بليلة رأس السنة الجديدة، بينما تنتظر الجمهور فعاليات واحتفالات عدة، تناسب الجميع في مختلف أنحاء المدينة، لاستقبال العام الجديد 2024.

ومع بدء العد التنازلي للعام الجديد، تستعد دبي لوداع عام 2023 بأسلوب مميز مع مجموعة من الحفلات في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث ستضيء بالألعاب النارية المعالم الشهيرة مثل نخلة جميرا، وبرج خليفة، وبرج العرب، إذ تستقبل دبي العام الجديد بعروض ترفيهية لا تُنسى مع حلول منتصف الليل.

الألعاب النارية

لا تكتمل احتفالات ليلة رأس السنة في دبي من دون عروض الألعاب النارية التي ينتظرها الجميع، ويشهد مهرجان دبي للتسوق في ليلة رأس السنة عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء الإمارة مثل نخلة جميرا وبرج خليفة وبرج العرب وحتا والسيف وبلوواترز وذا بييتش، جي بي آر بدءاً من الساعة 11:59 في منتصف الليل. كما ستتألق سماء دبي بعرضين مذهلين لطائرات الدرون برعاية شركة الإمارات للبترول، حيث ستضيء سماء منطقة ذا بييتش، جي بي آر وبلوواترز، ويمكن حضور العروض التي تقدمها أكثر من 800 طائرة درون في ليلة رأس السنة بتصاميم مذهلة من الألوان والأشكال مجاناً. وسيحتفي العرض الأول الذي يقام في الساعة 8 مساءً بماضي دبي، بينما يتناول العرض الثاني في الساعة الـ10 مساءً مستقبل المدينة. وتستمر الاحتفالات في رأس السنة مع الألعاب النارية في الساعة الـ12 بعد منصف الليل.

عشاء واحتفالات

تتوفر خيارات العشاء مع الرقص في أشهر المطاعم في جميع أنحاء المدينة، احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة. ويمكن لمحبي الرقص طوال الليل التوجه إلى «أمازونيكو» في مركز دبي المالي العالمي، للاستمتاع بسهرة في أجواء لاتينية تنبض بالحياة، بينما يمكن لزوار «كليو دبي» الاستمتاع بالعروض الفنية مثل الدبكة. أما «هونيكومب هايفاي» فيقدم حفلات دي جي حية يحييها طارق عمر وبي سي إم، فيما يستمتع رواد مطعم «ميس ليليز» في الواحة الكاريبية بحفلات دي جي المتنوعة حتى وقت متأخر في أجواء الجزر الكاريبية. ويمكنكم الاستمتاع بإيقاعات ومأكولات بوليوود في «ريبابليك أدا بار أند لونج». ويوفر منتجع «باب الشمس» الصحراوي، أنشطة عائلية في أجواء بدوية تقليدية إضافة إلى أجواء رائعة مع ألعاب الغولف في ملعب «توب غولف دبي» المميز، وأمسية الطهي في الهواء الطلق في منتجع «حبتور غراند» أو حفل رأس السنة المذهل على مروج النادي الخلابة في ملاعب «عقارات جميرا للغولف».

ويمكنكم الاستمتاع بتجارب تناول الطعام الفاخر مع الحفل الكبير في الطابق 27 في برج العرب، والتي توفر إطلالات على عروض الألعاب النارية، وتناول المأكولات الهندية المميزة مع العروض الحية في «كارنيفال باي تريسيند»، والحفل التنكري في مطعم «إل بي إم» في أجواء هوليودية، أو في وسط مدينة دبي مع محطات البوفيه مع إطلالات مميزة على الألعاب النارية المذهلة في برج خليفة. ويمكن لمحبي الاسترخاء الاستمتاع بحفل القرية الأيرلندية في القرهود في ليلة رأس السنة مع العروض الترفيهية الحية التي يقدمها «دي جي مايكي روس» و«آش آي»، فيما تستضيف «إم سي غيتيكانز» حفلات في أجواء تعيدنا إلى ثمانينات القرن الماضي. وتشمل التجارب المميزة في دبي خلال حفل «بليند تايغر» أجواءً مستوحاة من عشرينات القرن الماضي في فندق «باراماونت»، حيث يمكنكم الاختيار بين حفل العشاء أو الاحتفال تحت السماء المرصعة بالنجوم أو في «ثيا ساكيلونج» في أجواء احتفالية وعروض الألعاب النارية.

«ستينغ» في «أتلانتس النخلة»

سيكون سكان دبي وزوارها على موعد مع أسطورة الموسيقى الإنجليزية «ستينغ» في «أتلانتس النخلة» في حفل ليلة رأس السنة، حيث يمكن تناول أشهى المأكولات في البوفيه الفاخر والوجبات الطازجة من محطات الطهي المباشر بينما يؤدي المغني الحائز جائزة «غرامي» وفرقته الموسيقية التي تضم 30 مغنياً أغانيه الشهيرة مثل (Desert Rose) و(Every Breath You Take).

رأس السنة في «دبي أوبرا»

تعد «دبي أوبرا» في وسط مدينة دبي، مكاناً مثالياً لاستقبال العام الجديد، حيث يحيي المغني الأمريكي «فانتاستك نيغريتو»، وفرقة دبي أوبرا الكبرى، و«دي جي سليم» حفل رأس السنة. كما سيتم اصطحاب الحضور إلى المنتزه الخارجي في منتصف الليل، لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي ستضيء السماء فوق برج خليفة.

مهرجان الشاطئ

سيتوجه محبو الشاطئ إلى «زيرو غرافيتي دبي»، الوجهة الشاطئية المفضلة في المدينة، للاستمتاع بالمهرجان الكبير في وداع عام 2023. وليستمتعوا بالأنغام الموسيقية مع «روديمنتال» و«سيغالا» و«ناثان داوي» والبوفيه الفاخر تحت سماء مضاءة بالألعاب النارية وترسم فيها طائرات الدرون أروع اللوحات الفنية.

جون نيومان في «ريكسوس ذا بالم»

يحيي الموسيقار الإنجليزي الشهير جون نيومان الحفل الرئيسي في «ريكسوس بريميوم دبي»، حيث يؤدي أغانيه المفضلة لدى الجمهور مثل Love Me Again و Call Your Name في أمسية ساحرة وإطلالات خلابة على الألعاب النارية في جي بي آر ونخلة جميرا. وتنتهي الليلة بحفل دي جي لاحق في ليلة رأس السنة.

«جيبسي كينغ» في برج العرب

تقدم فرقة «جيبسي كينغ»، التي تضم نجوم الموسيقى من جنوب فرنسا، أغانيها على أنغام الجيتار في «حديقة المارينا» في برج العرب. ويمكن للزوار تذوق أشهى الأطباق التي يعدها أشهر الطهاة الذين حصلوا على نجوم ميشلان على أنغام الموسيقى التي تقدمها الفرقة التي تحظى بإقبال كبير بقيادة رئيس الفرقة أندريه رييس.

«بيغ آرت» في «ذا ثياتر» في دبي

يمكن لمحبي الموسيقى من جميع أنحاء العالم استقبال العام الجديد في فعالية «بيغ آرت فستيفال» في مسرح دبي، حيث يحيي مغني الراب «باستا» والمغنية «ميتيا فومين» حفلاً مع العشاء الفاخر، والذي يتضمن كذلك أنشطة عائلية يمكن للأطفال الصغار المشاركة فيها.

إنغروسو في «تيرا سوليس»

يمكن قضاء ليلة لا تُنسى في رأس السنة في «تيرا سوليس»، الوجهة الصحراوية المميزة في دبي، يحييها سيباستيان إنغروسو، أحد أبرز نجوم فرقة «هاوس مافيا» السويدية للموسيقى الإلكترونية.

ويستضيف شاطئ باراستي، في دبي، «دي جي فيدي لو غراند» الحائز جوائز عدة في حفل موسيقي في ليلة رأس السنة الجديدة.

ديسكو إنفيرنو في «بلا بلا»

يقدم «بلا بلا»، فعاليات عدة بما فيها «ديسكو إنفيرنو» من المملكة المتحدة، وحفلة مسائية على المسبح في إطلالات على عروض الألعاب النارية. كما يمكن لمحبي الفنانين الأسطوريين مايكل جاكسون وتينا ترنر الاستمتاع بالعروض التي ستُنظم في الساحة الخارجية الفاخرة في نادي الإمارات للغولف بالعروض التكريمية للفنانين.

